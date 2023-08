¡Triste realidad! Hay una tercera edad pobre y abandonada en México

En el imaginario colectivo habita la idea de que los abuelos son seres dignos de respeto, sabiduría, ternura y complicidad. Sin embargo, en la práctica no es así.

De acuerdo con el INEGI, en México hay más de 15 millones de adultos de 60 años o más, y lamentablemente, no todos viven en las mejores condiciones.

Hablando de salud, solo hay 841 geriatras certificados para atender a personas de la tercera edad. Esto significa que a cada médico le correspondería atender a 17 mil pacientes, de no ser porque la mayor concentración de ellos está en el centro del país, dejando zonas sin este servicio.

De igual manera, la discriminación contra las personas de la tercera edad está a la orden del día. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2022, 4 de cada 10 adultos mayores son discriminados a la hora de buscar trabajo, lo que les ocasiona problemas económicos y muchas veces deben depender de otros para subsistir.

Y en caso de trabajar, no es en las mejores condiciones, ya que nada más el 20% tiene derecho a servicios públicos de salud (IMSS, ISSSTE u otro), solamente cuatro puntos porcentuales por arriba del acceso de las empleadas del hogar.

Personas de la tercera edad son rechazadas por su edad, posturas políticas y manera de hablar

Esta precariedad de derechos se refleja en el nivel socioeconómico de dicho sector poblacional. La pobreza alcanza al 37.9% de los adultos mayores, de los cuales, 49.1% trabaja de forma independiente y un 37.6% lo hace siendo subordinado y sin lo suficiente como para mejorar su condición económica.

Además de sufrir discriminación laboral, los adultos mayores son rechazados por su edad, por sus posturas políticas y por su manera de hablar. Y, claro que hay diferencias generacionales que se reflejan en la manera de actuar de cada quien, pero esa pluralidad es la que nos enriquece como sociedad y no debería ser motivo de burla o violencia.

Actualmente, la población de la tercera edad representa el 12% del total de mexicanos, sin embargo, se estima que para el 2030, sea el 15%. Si a esto le sumamos que para 2025 se calcula que 14 millones de adultos mayores se encontrarán en situación de abandono, el panorama para los próximos años no suena muy alentador.

¿Y qué podemos hacer? Por qué no nos ponemos en sus zapatos hasta que entendemos que en no mucho tiempo también llegaremos a viejos, y aun con más desventajas, como la falta de jubilaciones o el aumento de enfermedades crónicas en el grueso de la población; debemos empezar a ser empáticos, y no solo por lo que se nos avecina, sino porque los adultos mayores de ahora son personas que sienten, que ven, que piensan y que aún tienen aspiraciones y sueños por cumplir.