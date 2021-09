México, seleccionado para recibir Premio de Alfabetización de UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) seleccionó seis programas de alfabetización de países como Egipto, Guatemala, la India, México y Sudáfrica para otorgarles sus Premios Internacionales de Alfabetización por el Día Internacional de la Alfabetización.

Durante la crisis de la COVID-19, estos proyectos continuaron ayudando a los estudiantes a aprender a leer y escribir.

Alfabetización para trabajadores de la construcción: el proyecto mexicano que premió la UNESCO

“Construyendo y creciendo”, México. Fundada en 2006, esta organización sin fines lucrativos proporciona una segunda oportunidad a las personas que carecen o tienen pocas competencias en alfabetización para que obtengan una educación de calidad integral y reconocida oficialmente, y se dirige en particular a los obreros de la construcción y a sus comunidades.

La misión de la organización es promover la alfabetización, incluida la alfabetización funcional, y apoyar la educación de adultos. El programa “Construir y crecer” se basa en proporcionar una educación de alfabetización digital e inclusiva en los sitios en que se llevan a cabo las obras de construcción, así como en aulas móviles y a distancia. El programa se apoya en el desarrollo escolar y personal, así como en la formación, para hacer frente a los obstáculos económicos, sociales y psicológicos de la educación y proporcionar competencias digitales esenciales.

Entre 2017 y 2020, participaron en el programa 6 mil 557 educandos, de los cuales el 45% son mujeres. Gracias a un aprendizaje personalizado y a la cooperación entre los alumnos y docentes, los educandos adquirieron un nivel funcional de alfabetización digital, y aprendieron o perfeccionaron un oficio relacionado con la industria de la construcción.

Alfabetización en el mundo

En el mundo, al menos 773 millones de jóvenes y adultos no saben leer o escribir aún, y 250 millones de niños no adquieren las competencias básicas de lectoescritura. Son más las mujeres no alfabetizadas que los hombres, y estas son también las más afectadas por la brecha que acentúa las desigualdades de género en el ámbito digital. Además, es previsible que la situación empeore debido a las pérdidas de aprendizaje causadas por la interrupción de la educación debido a los cierres de escuelas por la pandemia.

¿Cuándo se entregan los premios?

Será durante una conferencia internacional virtual titulada “La alfabetización con miras a la recuperación centrada en el ser humano: reducir la brecha digital” que organiza la UNESCO los días 8 y 9 de septiembre.

Desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible.