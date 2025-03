México, sin la cultura de la denuncia: 92.9% de los delitos nunca son denunciados; ¿por qué?

Hace tiempo, doña Juanita, fue víctima de un robo: “Ya van dos veces que me abren la bolsa, la primera vez no se llevaron nada, pero la segunda sí se llevaron mi celular"; como lo hace la mayor parte de la población en México ante los delitos, guardó silencio y no hubo denuncia.

Casi el 100 por ciento de los delitos en México no se denuncia; ¿cuáles son los motivos?

“De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México, el 92.9 por ciento de los delitos nunca son denunciados”, detalló Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.

“De los que se llegan a denunciar, únicamente el 1 por ciento llega a un proceso: se denuncia, se puede judicializar y se obtiene una sentencia”, agregó Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de ‘Impunidad Cero’.

En el territorio sur del país es donde, a pesar de los constantes actos delictivos, se tiene un menor índice de reporte de denuncias.

“Las entidades federativas que reportan mayor cifra negra, es decir, en las que no se presentan denuncias por los delitos, son: Chiapas, Guerreo y Tamaulipas”, explicó Clara Luz Álvarez, pero, ¿Por qué en México no hay cultura de denuncia?

“Pues ya no se confía en la autoridad la verdad, ya dejó uno de confiar en la justicia”, agregó doña Juanita.

Existe desconfianza con la autoridad

Las personas consideran que es una pérdida de tiempo presentar una denuncia, en un 34 por ciento, seguido por la desconfianza de las autoridades y, además, muchas personas dicen que “va a ser un proceso largo y difícil” y, la percepción de la ciudadanía no es errónea.

“La colusión entre autoridades y delincuentes es muy común en algunos escenarios, sobre todo de delitos de alto impacto: delincuencia organizada o desapariciones”, detalló Claudia Morales.

La recomendación ante esta grave situación es vencer el miedo y denunciar.

“Te tienes que rodear de personas, una red de seguridad, proteger tu integridad, tanto física como emocional, y también acudir con personas de confianza que te apoyen al momento de la denuncia”, agregó Claudia Morales.

Existen asociaciones que, a través de plataformas digitales o líneas telefónicas, ofrecen asesoría jurídica, acompañamiento legal y apoyo psicológico gratuito, para así, fomentar la cultura de denuncia en la sociedad.

