El futuro de México está en desarrollar patentes y tecnología: Ebrard

Al participar en el foro de Inteligencia Artificial, el Canciller Marcelo Ebrard, aseguró que el futuro de México está en desarrollar patentes y tecnología.

“El futuro de México, no está en otro lugar más que eso, o desarrollamos patentes, innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de 10 mil dólares per cápita en nuestro ingreso, eso es como el imperativo categórico de México, nosotros no podemos seguir teniendo 216 patentes, entonces, porque es importante y porque estoy aquí, porque este laboratorio que se hace en este caso con Hawei y muchas gracias por su apoyo va a permitir que tengamos más investigadoras, investigadores que puedan desarrollar circuitos algoritmos, sistemas complejos de calculo que nos permitan acelerar de lo que estamos hablando, por eso es una iniciativa muy meritoria y merece el respaldo del estado mexicano”.

Tras firmar la carta intención Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México, Ebrard Casaubon recordó que durante la pandemia en México se aceleró la digitalización de la economía entre 3 a 5 veces y la sociedad avanzó en poco tiempo lo que habría tardado una década.

“Nosotros por la pandemia se aceleró la digitalización de nuestra economía como en todo el mundo, nos confinaron los doctores, por prudencia, no es crítica, doctor, nos confinaron a todos en nuestras casas y entonces tuvimos que utilizar medios digitales con la sociedad, se estima que en el caso de México se aceleró quizá entre 3 a 5 veces la velocidad de la digitalización de toda nuestra economía, entonces en lo negativo, porque la pandemia ha sido una tragedia y todos hemos perdido personas muy queridas….Regreso a la pandemia, se aceleró la digitalización y nuestra sociedad avanzo en poco tiempo lo que habría tardado una década y ahora eso significa que tenemos nuevas oportunidades de empleo con otras tareas, otras especialidades, que tenemos que desarrollar una capacidad tecnología que no teníamos pero lo estamos haciendo a marchas forzadas”.

El secretario de Relaciones Exteriores, recordó que durante la pandemia creció la demanda y hay una oportunidad para que México crezca en digitalización.

“Si se me permite el símil, como si estuviéramos esperando una ola y de pronto llega una ola que si podemos surfear, y esa ola puede hacer que México avance una década en digitalización”, aseguró Ebrard.

Enrique Graue, rector de la UNAM destaca importancia de convenio

Por su parte el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue, destacó la importancia del convenio de colaboración con la empresa china Hawei .

“Una prueba de ello, es este laboratorio que hoy estamos inaugurando gracias a la generosidad de Hawuei y a los buenos oficios de la cancillería mexicana, es un compromiso que tenemos que asumir con toda fortaleza, los datos han crecido vertiginosamente, hay quien sostiene que en los últimos años casi el 90 por ciento de los datos existentes han sido generados, es una industria que bien señalaba el canciller, crece en lo económico de forma vertiginosa para el 2030 se espera que esta industria genera 5.5 billones de dólares”.

El rector mencionó que la UNAM, ha puesto empeño en la creación de licenciaturas de datos e Inteligencia Artificial.

“Y este espacio que se genera a través de este foro y las convocatorias correspondientes para que podamos formar a esas generaciones que indudablemente nos pueden sacar adelante, económicamente en nuestra nación y colaborar efectivamente para el mejor desarrollo de la humanidad”.