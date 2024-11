¡Es ahora o nunca! México vs. Honduras: Así puedes verlo EN VIVO y GRATIS por TV Azteca

El encuentro México vs. Honduras es un partido clave para la Selección Mexicana que busca su pase a semifinales de la Concacaf Nations League 2024.

¡No te lo pierdas! En Fuerza Informativa Azteca te decimos la fecha, la hora, además de cómo es que puedes seguir este electrizante encuentro EN VIVO y completamente GRATIS por la señal de TV Azteca.

¿Cómo llega la Selección Nacional para el México vs. Honduras?

Cabe decir que la Selección Nacional llega con la imperiosa necesidad de ganar y de preferencia, no debe de recibir gol; esto debido a que en el “juego de ida”, terminó perdiendo por un marcador de “2-0" en su “desastroso” juego en San Pedro Sula, Honduras.

¿Qué necesita México para avanzar a Semifinales de la Concacaf Nations League 2024?

La Selección de México necesita ganar por un mínimo de tres goles de diferencia (3-0, 4-1, 5-2, etc.), en el marcador global para poder avanzar al denominado “Final Four” de la Liga de Naciones 2024.

Cabe señalar que en el caso de que el partido terminara “2-0” en favor de México en este “juego de vuelta”, el partido se iría a tiempos extra o hasta la instancia de los penales.

¿Qué pasa si México no remonta y es eliminado contra Honduras?

¿A qué hora es el México vs. Honduras?

El partido “de vuelta” de los Cuartos de Final de la Nations League 2024 entre México vs. Honduras se juega este martes 19 noviembre de 2024 en punto de las 8:30 de la noche (hora del Centro de México). Cabe decir que el México vs. Honduras se jugará en el Estadio Nemesio Diez en Toluca, capital del Estado de México.

¿Cómo ver el México vs. Honduras EN VIVO y GRATIS?

Sigue EN VIVO la transmisión oficial del partido México vs. Honduras, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Este partido lo podrás ver completamente GRATIS por la señal de Azteca Siete, además de en la APP y sitio web de Azteca Deportes . No te pierdas la extraordinaria narración y el mejor análisis del partido México vs. Honduras con Christian Martinoli, el “Doctor” Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero.