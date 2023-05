Madrugada deja 2 accidentes en CDMX, por mezcla de alcohol y velocidad

La madrugada de este lunes se registraron dos accidentes automovilísticos en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), que al parecer ocurrieron debido a la imprudencia de los conductores al mezclar la velocidad con la ingesta de alcohol. A pesar de lo aparatoso de los percances no hubo heridos graves.

El primero de los accidentes automovilísticos tuvo lugar en el cruce de las calles Boleo y Aluminio,de la colonia Nicolás Bravo, en la alcaldía VenustianoCarranza.

Auto impacta a un taxi en Venustiano Carranza; fue uno de los accidentes de esta madrugada

El conductor de un vehículo de color gris circulaba en aparente estado de ebriedad y a exceso de velocidad, cuando cruzó la calle sin precaución e impactó a un taxi que circulaba por la zona y en el que viajaba una familia.

Una mujer que estaba a bordo del vehículo de alquiler resultó con lesiones, por lo que fue valorada por paramédicos de una ambulancia particular que llegó al lugar del accidente; afortunadamente los golpes que presentaba no eran de consideración y no fue necesario que fuera trasladada a algún hospital.

El conductor responsable del percance fue llevado ante el Ministerio Público, ya que al parecer no traía su seguro vigente, con la agravante de que presuntamente estaba bajo el influjo del alcohol, lo que pudo provocar el choque.

En otro punto de la CDMX,en la alcaldía Gustavo A Madero (GAM) ocurrió otro de los accidentes automovilísticos que movilizaron a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este lunes.

Conductores de 2 autos se estrellaron contra camellón en GAM

Varios jóvenes circulaban a bordo de dos vehículos compactos al parecer a gran velocidad, cuando al llegar al cruce de las calles Robles Domínguez y Calzada de Guadalupe, los conductores perdieron el control y chocaron contra el camellón que está en ese punto de la colonia Industrial.

Ante la fuerza del impacto los dos automóviles implicados quedaron destruidos de la parte delantera. Debido a las condiciones en que quedaron los automotores sus tripulantes no pudieron abandonar la escena del accidente.

Conductores ebrios estuvieron implicados en accidente de GAM

De acuerdo con las primeras investigaciones en torno a este choque, aparentemente los conductores iban en estado inconveniente después de haber ingerido bebidas embriagantes; afortunadamente ninguno de los tripulantes resultaron lesionados de consideración, a pesar de lo aparatoso de este accidente.

Policías del Sector Tepeyac de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar donde ocurrió uno de los accidentes automovilísticos de madrugada, para tomar conocimiento del choque y esperar a que las aseguradoras llegaran para hacerse cargo de los daños ocasionados al camellón y para llevarse los autos involucrados.