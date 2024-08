Lo que debes hacer si no te llegó el apoyo de Mi Beca para Empezar para uniformes y útiles

¿Aún no has recibido el depósito de Mi Beca para Empezar para uniformes y útiles escolares? ¡No te preocupes! Todavía es posible acceder al apoyo económico del Gobierno de la CDMX para iniciar el ciclo escolar 2024 - 2025. Te decimos cuáles son los pasos a seguir y qué requisitos necesitas para no quedarte fuera del programa.

¿Cómo obtener Mi Beca para Empezar? Guía paso a paso

Mi Beca para Empezar es un programa social del Gobierno de la CDMX diseñado para apoyar económicamente a las familias con niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y en Centros de Atención Múltiple (CAM). El beneficio busca aliviar la carga financiera de los padres de familia y permitirles destinar más recursos a la educación de sus hijos.

¡Tómalo en cuenta! Antes de completar el registro de Mi Beca para Empezar necesitarás cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el apoyo del programa, ¿cuáles son?



Ser alumno inscrito en una escuela pública de nivel básico (preescolar, primaria o secundaria) o en un Centro de Atención Múltiple (CAM).

CURP válido del estudiante.

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio del tutor (no mayor a tres meses).

El tutor debe contar con su Cuenta Llave de la Ciudad de México.

‼️A T E N T O A V I S O‼️



Si no recibiste tu depósito de Uniformes y Útiles Escolares. ¡No te preocupes! 🤩



✅ Realiza tu registro del 26 de Agosto al 30 de Septiembre para que puedas recibir tu apoyo anual, a partir del mes de Octubre.



1/2 pic.twitter.com/t2udYitXQh — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 19, 2024

¿Qué necesito para inscribirme en Mi Beca para Empezar 2024?

Si cumples con los requisitos y quieres formar parte del programa, el Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) pide a los interesados realizar su registro del 26 de agosto al 30 de septiembre. Llevarlo a cabo es muy sencillo, solo tienes que seguir estos pasos:



Los beneficiarios deben estar inscritos a cualquier escuela pública de nivel básico, contar con su CURP, identificación oficial y Cuenta Llave de CMDX de la madre, padre o tutor.

Es necesario ingresar al sitio https://mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

Completar el formulario socio demográfico para registrar al estudiante.

¡Listo! Una vez que hayas completado el registro con éxito, podrás recibir tu apoyo anual a partir del mes de octubre. Recuerda que este dependerá del nivel educativo que curso tu pequeño.