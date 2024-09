Mientras dormía: Microsismos sacuden a Naucalpan y generan incertidumbre entre los vecinos

Desde el pasado mes de julio, vecinos de la colonia Prados de San Mateo en el municipio de Naucalpan, Estado de México, han reportado microsismos. Martha Hernández, una vecina de San Mateo le contó a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que:”Da miedo la verdad desde el 30 de julio, que fue la primera vez que sentimos”.

Un equipo de noticias de TV Azteca, encabezado por nuestro compañero Armando Martínez acudió a la zona:”Es la 1 de la mañana y el equipo de fuerza informativa Azteca está en el corazón de la colonia Praderas de San Mateo donde hace algunos días se han registrado diferentes entre microsismos”.

Estuvieron durante la madrugada y justo en un lugar en donde los vecinos asegura que son más perceptibles. “Se escucha como una bomba de cuetes de pólvora, así más o menos, es un estruendo, como una bomba, así se escucha”, revela Martha Hernández, una vecina afectada.

El miedo no los deja dormir: Microsismos sacuden a Naucalpan y generan incertidumbre entre los vecinos

En esta ocasión se logró escuchar esos extraños sonidos, pero sin registrarse algún movimiento de la Tierra. “¿Escucho? Muy leve, pero se volvió a escuchar”. Aunque muy ligeros, pero súbitos movimientos de la tierra han trastocado la vida de los habitantes en esta comunidad mexiquense.

La señora Martha cuenta que:”Duerme uno por ratos y luego nos despertamos y pensando en medio de las 4:30 de la mañana. Probablemente, se va a escuchar entonces si es muy complicado”.

La situación es tan preocupante que los vecinos aseguran que son capaces de dejar su vivienda en caso de que las autoridades se los indicaran: ”Yo personalmente Pues sí, he empezado ya en irme de Praderas si he pensado porque normalmente yo me quedo con mis nietos, y pues yo no sé qué vaya a pasar”:

Mientras tanto, los residentes de Praderas de San Mateo esperan una respuesta que les otorgue mayor certeza y sobre todo tranquilidad: “Pues se supone que las autoridades están investigando protección civil, y este personajes y personales de la UNAM”.

Será en los siguientes días que las autoridades del municipio de Naucalpan y del Estado de México, les entreguen un informe detallado acerca de la situación para que los residentes sepan como proceder.

¿Qué es un microsismo?

Un microsismo es un temblor de baja magnitud que ocurre en determinadas áreas, además de que duran pocos segundos. En este caso, los microsismos son causados por fallas geológicas que se encuentran debajo de la Ciudad de México, mismas que se enfrentan al hundimiento en la zona del Valle de México.

¿Qué tan peligroso es un microsismo?

Los microsismos, que ocurren con magnitudes por debajo de 3, no suelen causar daños; sin embargo, son lo suficientemente perceptibles para alarmar a los habitantes de la zona; cuando un microsismo ocurre, se generan vibraciones que se propagan por el suelo y llegan hasta las estructuras. Estos ocurren de manera independiente, por lo que no producen réplicas.