Migrante intentó huir y presuntamente embestir a agentes del ICE; operativo desata tiroteo en California

Un operativo del ICE terminó en un tiroteo en California; un migrante fue herido por disparos luego de que, según autoridades, intentara huir y embestir a agentes con su vehículo en el municipio de Patterson.

El hecho ocurrió este martes, cuando los agentes rodearon un automóvil en el que viajaba el hombre; en ese momento, de acuerdo con la versión oficial, el conductor utilizó el vehículo como arma, lo que derivó en disparos por parte de los elementos federales.

¿Qué dicen las autoridades sobre el tiroteo que involucra al ICE?

El director interino del ICE informó que los agentes actuaron en defensa propia; señaló que el hombre, presuntamente vinculado a una pandilla y buscado por un caso de homicidio, intentó atropellar a uno de los oficiales.

Tras los disparos, el migrante fue trasladado a un hospital; además, el FBI acudió al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes sobre el uso de la fuerza en el operativo.

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🚨BREAKING: New video footage shows ICE agents shooting a man trying to drive away, in Patterson, California…



Proving DHS lied AGAIN.



In the video, the driver is clearly reversing to get out of a boxed‑in spot.



He backs up and accidentally hits an unmarked agent vehicle… pic.twitter.com/qazazR87b1 — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 7, 2026

Video del operativo del ICE genera dudas

Sin embargo, el caso no se limita a la versión oficial; un video captado por una cámara de tablero muestra una secuencia distinta del momento previo al tiroteo.

En las imágenes se observa cómo los agentes rodean el vehículo mientras está detenido; el conductor intenta retroceder y posteriormente maniobrar para salir del lugar, lo que ha generado cuestionamientos sobre si realmente existió un intento directo de embestir a los oficiales.

La grabación no incluye audio, por lo que no permite determinar con precisión cuándo iniciaron los disparos ni cuántos se realizaron.

El incidente ocurre en medio de un contexto de mayor escrutinio hacia las acciones del ICE; autoridades federales han reportado un aumento en ataques con vehículos contra agentes, aunque algunos casos previos han sido cuestionados tras la difusión de nuevas evidencias.

Este nuevo caso se suma a una serie de operativos que han generado debate sobre el uso de la fuerza y la narrativa oficial en este tipo de intervenciones.