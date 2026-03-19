Tenía 19 años y era mexicano: murió bajo custodia del ICE; el más joven conocido durante segundo mandato de Trump

Royer Pérez Jiménez, un joven mexicano de 19 años , murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos; es la persona más joven registrada en fallecer dentro de un centro de detención migratoria federal en el segundo mandato de Trump.

Fue encontrado inconsciente durante la madrugada en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. Aunque la agencia señala un posible suicidio, la causa oficial de la muerte continúa bajo investigación.

¿Qué se sabe de la muerte de Royer Pérez Jiménez bajo custodia de ICE?

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el joven fue localizado inconsciente dentro del centro de detención; el personal intentó reanimarlo durante varios minutos, pero no logró salvarle la vida.

¿Por qué estaba detenido el joven mexicano en Estados Unidos?

Según el ICE, Royer Pérez Jiménez había sido detenido tras ser acusado de fraude grave, luego de presuntamente hacerse pasar por un agente y resistirse a la autoridad.

La agencia también señaló que el joven había ingresado a Estados Unidos en 2022, fue devuelto a México tras un encuentro con la Patrulla Fronteriza y posteriormente reingresó de manera irregular.

Aumentan las muertes bajo custodia migratoria en Estados Unidos en el segundo mandato de Trump

El caso se suma a una serie de fallecimientos registrados en centros de detención migratoria; tan solo el año pasado se reportaron 31 muertes, la cifra más alta en dos décadas.

Con este hecho, ya se acumulan más de 40 fallecimientos bajo custodia durante la actual administración en Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales.

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Familiares y redes sociales condenan la versión oficial

En redes sociales, familiares y usuarios han expresado dudas sobre la versión preliminar de las autoridades; la familia del joven ha pedido respuestas, al señalar que no presentaba antecedentes de problemas de salud mental.

Publicaciones difundidas en línea indican que había sido evaluado médicamente y no fue considerado en riesgo, por lo que algunas voces apuntan a posibles fallas en su custodia dentro del centro.

También se ha exigido una investigación completa para esclarecer las condiciones en las que ocurrió su muerte y el apoyo económico de la autoridades para enviar el cuerpo a su pueblo natal.

Investigación en curso tras muerte en centro de detención

El ICE aseguró que las personas bajo su custodia reciben atención médica y permanecen en entornos seguros, aunque el caso ya forma parte de las investigaciones en curso.

Mientras se determina la causa oficial, la muerte de Royer Pérez Jiménez permanece bajo revisión, en un contexto donde crecen los cuestionamientos sobre las condiciones en centros de detención migratoria en Estados Unidos en el segundo mandato de Trump.