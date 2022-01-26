España rescata a 319 migrantes que viajaban en botes en mal estado

El servicio marítimo de España rescató a 319 migrantes que viajaban en seis botes en mal estado e intentaban llegar de manera ilegal a las Islas Canarias.

De acuerdo con las autoridades de España, nueve de los migrantes iban aferrados a un bote semihundido, cuando los rescataron, sin embargo, el servicio marítimo aseguró que no tienen datos sobre ningún hundimiento.

El servicio de rescate informó en su cuenta de Twitter que los 319 migrantes fueron rescatados de seis botes, incluido uno que transportaba hasta 120 personas, y fueron llevados a Lanzarote y Gran Canaria.

En algunos videos se pudo ver a varios migrantes envueltos en mantas rojas llegando antes del amanecer al puerto de Arguineguín en un bote de rescate, mientras los trabajadores de emergencias los ayudaron a bajar al muelle.

Las autoridades de España informaron que diez personas, entre ellas una mujer embarazada y un bebé, fueron enviadas a centros de salud cercanos, pero ninguna de ellas corría peligro.

Durante la noche, los servicios de emergencia han asistido a 319 migrantes que viajaban en seis embarcaciones que fueron interceptadas por @salvamentogob próximas a las costas canarias.



➡️Nueve adultos y un bebé fueron trasladados a centros sanitarios por diversas patologías — 1-1-2 Canarias (@112canarias) January 26, 2022

Islas Canarias, principal destino de migrantes para llegara a España

Las Islas Canarias, frente a la costa de África occidental se convirtieron en el destino principal de los migrantes que buscan llegar a España.

De acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de España, en 20221, al menos 22 mil 316 migrantes llegaron a Islas Canarias, frente a los 23.271 del año anterior.

Asimismo, agregó que el año pasado fue uno de los más concurridos para este tipo de cruces en la última década, según datos del Ministerio del Interior.

Mientras tanto, Walking Borders indicó que más de cuatro mil 400 migrantes , incluidos al menos 205 niños, se perdieron en el mar tratando de llegar a España en 2021, más del doble de la cifra de 2020..

También indicó que esa cifra es la mayor cantidad registrada desde 2018, cuando la organización comenzó el conteo de migrantes perdidos en el mar al intentar cruzar.