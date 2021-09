En Edomex rescatan a 10 migrantes hondureños y detienen a dos polleros

Diez migrantes hondureños fueron rescatados en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México (Edomex), cuando viajaban en dos vehículos acompañados por dos hombres que los llevarían a la frontera norte, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Los hechos ocurrieron en la autopista México-Querétaro, cuando a la altura del kilómetro 43, en el Barrio Texcacoa, elementos de seguridad del estado observaron la actitud sospechosa de varios sujetos.

Los policías fueron a verificar que todo estuviera en orden, cuando los autos en los que abordaron los sujetos intentaron escapar, pero al percatarse de que se encontraban rodeados intentaron sobornar a los oficiales.

Los hombres, identificados como Ricardo “N” y José “N”, de 32 y 29 años, respectivamente, ofrecieron la cantidad de 15 mil pesos a los elementos de seguridad para dejarlos escapar con los migrantes.

De acuerdo con el comunicado, los hombres dijeron que ese dinero era entregado por sus jefes en caso de que la policía los detuviera, por lo que fueron detenidos.

Entre los migrantes hondureños rescatados se encontraban tres menores de edad, quienes fueron trasladados por las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir atención médica y evaluar su condición en el país.

Mientras que los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicada en Tlalnepantla, donde un juez determinará la situación de los implicados.

Migrantes detenidos violentamente en Chiapas

Desde el fin de semana, elementos de la Guardia Nacional, del INM y policías locales han detenido a decenas de migrantes en Chiapas. En uno de los casos, dos integrantes del INM fueron suspendidos por el uso excesivo de la fuerza durante una redada.





En los videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo los uniformados agreden a los migrantes cuando estos intentaron ingresar al país, mientras uno de ellos es brutalmente golpeado y pateado.

No estoy de acuerdo con el trato a estas personas migrantes @INAMI_mx @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/QcARs9gvFU — Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) August 29, 2021

En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que reiterará a Estados Unidos que es necesario que otorgue visas de trabajo temporal a los migrantes.

“La semana próxima a más tardar le envío una carta (al presidente Biden) porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad”, dijo AMLO.

