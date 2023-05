En restaurantes y estacionamientos, así entregan a migrantes en Estados Unidos

En restaurantes, estacionamientos de plazas comerciales y hasta en casas de seguridad es como entregan a las “cajas” (migrantes) que cruzan todos los días la frontera de México y Estados Unidos con ayuda de un coyote, según compartió el “H”, un pollero entrevistado por Otoniel Martínez para Hechos AM.

En la segunda entrega de la cobertura especial: ‘El sueño americano a cualquier costo', el coyote reveló que una vez que los migrantes llegan a Arizona tras pagar cerca de 140 mil pesos, estos son fotografiados para llevar un control y poder iniciar el traslado a Texas, donde finalmente son “liberados”.

“Se resguarda en casas de seguridad hasta que paguen, cuidamos mucho las casas de seguridad, por ejemplo, cuando toca entregar la caja, no lo hacemos en la casa, siempre se va a un punto medio, en un restaurante, en el estacionamiento de un centro comercial, la persona que vive en la casa las lleva, hay mucho control”, explicó.

Sobornos ayudan a lograr cruce de migrantes

El “H” confirmó que los sobornos en México permiten a los cárteles operar el tráfico de migrantes en la frontera, pero existen corporaciones como la Guardia Nacional y los Ministeriales que, a decir del coyote, dan más batalla a las organizaciones criminales que lucran con aquellos en busca del sueño americano.

“No siempre los sobornan, las autoridades americanas no, no se puede, pero en México no está de más mencionarlo... Inclusive entre cárteles tienen zonas específicas para trabajar, algunos no pueden trabajar del monumento a la equis, igual, cárteles del norte de la ciudad (Tijuana) no pueden trabajar en otras zonas”, añadió.

Halcones vigilan día y noche el muro

De acuerdo con el pollero, todos los días pasan migrantes por la frontera cuando los “halcones” dan luz verde al cruce por falta de vigilancia o cambio de turno entre autoridades de ambos países.

“Tenemos un equipo que revisa los horarios, están checando y cuando vemos que está libre, es cuando todo el mundo comienza a trabajar... Nunca van solos, siempre van con un guía, el que los cruza tiene que hablar al chofer que está en Estados Unidos y llevarlos a una casa de seguridad al llegar”, comentó.

El “H” reveló que los migrantes pueden estar por varios días esperando cruzar hasta que las condiciones lo permitan. De esta manera, dijo, evitan riesgos en la operación, aunque no siempre resulta conforme al plan de los cárteles de la droga. “Este negocio es como todo, no te garantiza nada, por más que venga don ‘fregón’ a decir que puede con todos, no es cierto”, concluyó