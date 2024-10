Destapan crisis de migrantes en Chiapas: La ruta que los llevó a la muerte a manos del Ejército

La reciente muerte de seis migrantes en un enfrentamiento en Chiapas ha puesto en evidencia un nuevo éxodo migrante que comienza en países tan lejanos como Pakistán, Egipto, Nepal e India. Este fenómeno migratorio ha desbordado las fronteras tradicionales y ha revelado la complejidad de las rutas que muchos están dispuestos a tomar en busca de una vida mejor.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) indagó en este problema que culminó de manera trágica y violentando cualquier derecho humano, pero que se intensifica en los límites de Centroamérica y México, donde los Cárteles dedicados al tráfico humano llegan a intervenir.

¿Cómo inicia la “ruta cara” de los migrantes que llegan a México?

Un número creciente de migrantes inicia su viaje en Europa, viajando como turistas a países de América del Sur como Ecuador y Colombia. Esta es la ruta “sencilla”, pero a partir de este punto, la situación se torna peligrosa , ya que los grupos criminales comienzan a operar, aprovechándose de la vulnerabilidad de estas personas.

Hay cierto número de migrantes que emprende su viaje ilegal desde Nepal, pasa por India, Pakistán y cruza por el medio oriente para llegar a Egipto, ya en África. A partir de aquí, se suben a embarcaciones con dirección a Sudamérica.

En las redes sociales, proliferan los anuncios que ofrecen viajes desde Panamá hasta Estados Unidos, con precios que oscilan entre 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo de la nacionalidad del viajero y, sobre todo, desde qué parte del mundo vienen o el tipo de transporte que tomarán.

Roberto Muñoz, un migrante venezolano, relata su experiencia en la selva del Darién, donde enfrentó múltiples peligros y se encontró con otros migrantes que hablaban idiomas que no podía entender.

Rutas peligrosas y costos elevados para los migrantes

Ya con la intención de cruzar a México, aquellos con menos recursos suelen optar por viajar por carretera a través de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, enfrentando un camino complicado que se intensifica al llegar a la frontera sur de México. Aquí, los migrantes deben pagar nuevamente para avanzar.

Los migrantes que vienen de continentes lejanos, como Asia y África, son quienes enfrentan los costos más altos, ya que los grupos criminales utilizan rutas más peligrosas, incluyendo transporte en camiones, camionetas y lanchas.

“Yo les he dicho: no vayan por Motozintla, ahí los van a agarrar y los van a meter al grupo de narcos... porque los agarran y se los llevan y los desaparecen y el que dice que no quiere le dan su (seña de pistola) de una vez”, menciona Daniel Hernández Rabanales, miembro de una casa migrante en Huixta “Casa de Dios”.

La reciente tragedia en Villa Comaltitlán es un recordatorio sombrío de los crecientes peligros que enfrentan miles de migrantes. La violencia y la impunidad con las que operan los grupos criminales dedicados al tráfico de personas son alarmantes. Estos individuos se aprovechan de la desesperación de quienes buscan una oportunidad, poniendo en riesgo vidas en el proceso.