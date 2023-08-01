Premio de Mega Millions rebasa los mil millones de dólares

El acumulado de la lotería de Estados Unidos, Mega Millions ya supera los mil millones de dólares. Si esta noche algún afortunado se lleva la bolsa, sería el cuarto premio más grande en la historia de este juego. Ya son 30 semanas que nadie gana el premio mayor.

La última vez que alguien ganó el Mega Millions fue el 18 de abril y el 28 de junio pasado, aunque no se llevaron toda la bolsa si hubo varios ganadores de importantes premios. Un boleto que se vendió en Pensilvania se llevó 5 millones de dólares al atinarle a 5 números y el opcional. Mientras que otros 4 millones fueron repartidos entre tros cuatro boletos que se vendieron en Arizona, California, Nueva York y Pensilvania que acertaron a los primeros 5 números.

A jackpot of nearly 1 billion dollars is up for grabs in Friday's Mega Millions drawing. No one has won the grand prize since April and it's now up to $940 million. It's the eighth-largest jackpot in U.S. history. pic.twitter.com/KjF2sY6O2c — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 28, 2023

¿Cuáles fueron los últimos números ganadores?

El viernes 28 de julio los números ganadores fueron 5, 10, 28, 52,63 y un Mega Ball que es el número adicional, que en esta ocasión fue el 18.

¿Cómo se juega Mega Million?

Se deben elegir 5 números del uno al 70 y un adicional del uno al 25, gana quien le atine a los 6 números. El ganador puede pedir que su premio se le entregue en pagos anuales por 29 años o pedirlo en una sola exhibición.

Los impuestos que se pagan son del 37% que es la tasa tributaria margina federal máxima en 2022 y también se le aplican impuestos estatales que varían, pues hay estados como California que no aplican impuestos.

Hay premios de un millón de dólares a quienes acierten a los cinco números, mientras que si le atinan a cuatro el premio es de 500 dólares, 200 si solo aciertas a 3 con el adicional, 10 dólares a quien acierte a dos y el adicional y el premio más pequeño es de 2 dólares, que es lo que cuesta el boleto y este se lo gana quien solo cierte al adicional.

¿Pueden jugar extranjeros?

Las personas que no vivan en Estados Unidos también pueden jugar, pero según la página del sorteo, el boleto debe comprarse mientras estén de visita en la nación norteamericana y también se puede participar en línea.

"Los visitantes de Estados Unidos son siempre bienvenidos a comprar boletos para nuestro juego en una tienda de lotería estadounidense mientras están de visita en este país; no es necesario ser residente para ganar" .

Con información de agencias.

