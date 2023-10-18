Dan 90 años de cárcel a militares responsables del asesinato de estudiantes del Tec de Monterrey

Por el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ambos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, cinco militares recibieron sentencia de 90 años de cárcel.

Luego de 13 años de proceso, finalmente el juez José Reynoso Castillo determinó la pena que los uniformados deberán cumplir por el delito de homicidio calificado; sin embargo, los militares aún enfrentan procesos por robo de identidad, exceso de fuerza y abuso de autoridad.

Dos de los culpables permanecerán en una cárcel de Monterrey, Nuevo León, mientras que los otros tres en una cárcel militar. Al día de hoy, un sexto implicado sigue prófugo.

Papás de uno de los estudiantes murieron sin ver justicia para su hijo

La noticia fue difundida por los familias y el colectivo Todxs somos Jorge y Javier a través de sus redes sociales. Además los padres del primero ofrecieron una rueda de prensa para agradecer el apoyo que han recibido para que los jóvenes por fin tuvieran justicia.

“Esta sentencia representa una victoria para la memoria y la verdad. Sin embargo la lucha continúa. En honor a sus vidas; y a la de Hydeé Verdugo y Javier Arrondo, los padres de Javier que fallecieron sin conocer esta sentencia”, publicaron en su comunicado.

Mamá de uno de los estudiantes alentó a las mamás a no rendirse en su búsqueda de justicia

Por su parte, Rosy Mercado, mamá de Jorge alentó e invitó a las mamás que buscan justicia para sus hijos a no rendirse a pesar de que pase mucho tiempo o que el camino sea largo.

“Madres luchen por sus hijos que por algún motivo perdieron igual que Jorge o Javier. No importa los años que hayan pasado se puede llegar a la justicia.”, declaró durante la rueda de prensa.

¿Qué se sabe del asesinato de los estudiantes del Tec de Monterrey?

El 19 de marzo de 2010, Jorge y Javier fueron acribillados al interior del Tec de Monterrey; los militares responsables robaron sus identificaciones y pertenencias. Diversos medios aseguraron que se trataba de sicarios.

Durante días la versión se mantuvo, cuando los familiares recuperaron los cuerpos en la SEMEFO se supo que eran estudiantes a los que les “plantaron armas”.

