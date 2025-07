Militares roban miles de pesos y dólares en Tamaulipas; tras persecución, ciudadanos los acorralan

La tensión en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estalló. Un grupo de militares del 16.º Regimiento de Caballería Motorizado fue señalado por robo de 50 mil pesos, mil dólares y teléfonos celulares tras una detención y presunta agresión a tres jóvenes comerciantes, lo que desató una violenta persecución de más de tres horas.

Estas acciones de respuesta fueran encabezadas por el padre de familia de uno de los afectados y respaldado por decenas de ciudadanos que los interceptaron en plena vía pública.

Militares señalados de robo en Nuevo Laredo

Todo comenzó durante una supuesta revisión de rutina, donde Miguel Ríos García denunció que su hijo, un trabajador menor de edad y otro joven fueron agredidos sin motivo por soldados de la Defensa, quienes los golpearon y despojaron del dinero en efectivo, además de los celulares propiedad de su negocio de reparación y venta en la zona.

Al recibir la alerta, Miguel Ríos emprendió la persecución desde Monterrey, rastreó los vehículos oficiales, un blindado y dos patrullas y comenzó a transmitir en vivo desde Facebook mientras los seguía por distintos puntos de la ciudad; en su trayecto los militares condujeron en sentido contrario, chocaron contra varios vehículos y ocasionaron daños a la camioneta del denunciante.

Pobladores unen fuerza ante delincuencia en Tamaulipas

La tensión escaló en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, donde la sociedad civil bloqueó el paso de las unidades 0916339 y 0916549, obligando al comandante del convoy a entregar mil dólares y dos mil pesos, comprometiéndose a devolver lo restante.

Más tarde, llegó el coronel David Gonzales Carrasco, visiblemente alcoholizado según testigos, quien ofreció pagar los daños sin firmar documento alguno.

“Estuvimos con él tambaleando, titubeando, olía a tomado, con sus cubitas, así se le notaba”, relató uno de los presentes.

El abogado de la familia confirmó que denunciarán formalmente por robo, abuso de autoridad y daños, mientras ciudadanos denunciaron que estos actos forman parte de un patrón repetido de violencia militar.

“Aunque me arreglen la troca y me entreguen lo prometido, la denuncia sigue; esto no es de hace un mes, sino un patrón constante de abusos”, afirmó Ríos, visiblemente indignado.

