“Ya basta de tanta muerte”: Lilly Téllez arremete por mineros asesinados en Sinaloa

El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de los cinco trabajadores mineros asesinados en el municipio de Concordia, Sinaloa , cuyos cuerpos fueron localizados en la comunidad de El Verde, tras haber sido privados de la libertad el pasado 23 de enero.

El acto solemne se realizó en medio de un clima de indignación y exigencia de justicia por parte de legisladores y familiares de las víctimas.

La solicitud fue presentada por la senadora Lilly Téllez, luego de que se confirmara la desaparición de diez trabajadores mineros y, posteriormente, el hallazgo sin vida de cinco de ellos en una fosa clandestina, de acuerdo con información difundida por autoridades, familiares y la Cámara Minera de México.

¿Qué se sabe del hallazgo de mineros en Concordia?

Los trabajadores laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, dedicada a la extracción de plata y oro en las montañas del sur de Sinaloa, específicamente en el municipio de Concordia. La compañía informó que un grupo de empleados fue secuestrado mientras se encontraba en un sitio de explotación minera, sin que hasta el momento se haya esclarecido completamente cómo ocurrieron los hechos ni quiénes son los responsables.

Familiares de las víctimas, en conjunto con la Cámara Minera de México, dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores encontrados muertos, confirmando que formaban parte del grupo de diez empleados desaparecidos desde el 23 de enero. Hasta ahora, cinco mineros continúan sin ser localizados, lo que mantiene la incertidumbre y el dolor entre sus seres queridos.

Lilly Téllez reacciona a mineros asesinados en Sinaloa

Tras el minuto de silencio, la senadora Lilly Téllez utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre el crimen y la situación de violencia que enfrenta el país. A través de su cuenta en X, escribió.

“Pedí un minuto de silencio por los mineros asesinados en Sinaloa. México está de luto. Ya basta de tanta muerte”, y lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo acciones más firmes contra la delincuencia organizada.

El mensaje generó reacciones encontradas en el ámbito político, al poner nuevamente sobre la mesa el debate sobre la inseguridad en zonas mineras, el control territorial de grupos criminales y la vulnerabilidad de los trabajadores en regiones con alta presencia del crimen organizado.

Violencia en Sinaloa continua en aumento

El asesinato de los mineros de Vizsla Silver Corp se suma a una larga lista de hechos violentos en Sinaloa, entidad que en los últimos años ha enfrentado un repunte de homicidios, desapariciones y ataques vinculados al crimen organizado. Organizaciones civiles y representantes del sector minero han reiterado la urgencia de reforzar la seguridad en zonas de explotación y garantizar condiciones mínimas para quienes laboran en la industria.

Mientras avanzan las investigaciones, el Senado expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, en un caso que vuelve a evidenciar la crisis de violencia que atraviesa el país y la demanda social de verdad, justicia y castigo a los responsables.