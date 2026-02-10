Mineros de Sinaloa fueron confundidos con miembros de “La Mayiza”, asegura Harfuch

Durante la conferencia mañanera de este 10 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la privación ilegal de la libertad de un grupo de trabajadores mineros en Sinaloa derivó de una "confusión" dentro del fracturado Cártel de Sinaloa.

Según las primeras declaraciones de los detenidos, los trabajadores, de los cuales cinco ya han sido confirmados sin vida , fueron confundidos con integrantes de "La Mayiza", grupo rival de "Los Chapitos" en la guerra interna que se vive en el occidente de México.

Este avance en la investigación surge tras la captura de los primeros implicados y el análisis de los hechos ocurridos en la zona serrana de la entidad, donde se mantiene un despliegue para localizar al resto de las víctimas.

El móvil del secuestro: Confusión entre "Los Mayos" y "Chapitos"

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las investigaciones determinaron que el móvil principal del secuestro y posterior asesinato de los trabajadores no estaba dirigido originalmente hacia el gremio minero .

Los responsables del crimen declararon ante las autoridades que confundieron a los empleados con miembros de una célula rival durante su incursión en la zona de trabajo. Harfuch enfatizó que estas son las primeras declaraciones obtenidas y que se espera recabar más información conforme avancen los interrogatorios y las diligencias ministeriales.

#EnLaMañanera | Sobre el secuestro de los #Mineros, @OHarfuch detalló que hasta el momento son cuatro los delincuentes detenidos integrantes de #LosChapitos y 10 los mineros secuestrados

¿Cómo va el caso de los mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa?

Hasta el momento, se ha confirmado la captura de cuatro personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad. El secretario detalló los siguientes puntos sobre el estado legal del caso:



Afiliación de los detenidos: Los cuatro individuos han sido identificados como integrantes del grupo delictivo conocido como "Los Chapitos" .

Los cuatro individuos han sido identificados como integrantes del grupo delictivo conocido como . Participación del Ejército: Las aprehensiones iniciales fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano.

Las aprehensiones iniciales fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano. Expectativas de captura: La SSPC prevé que en los próximos días se realicen más detenciones relacionadas con este caso.

Respecto a la identificación de los cuerpos localizados en la región de Concordia, el secretario indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia encargada de realizar los dictámenes periciales y de informar oficialmente sobre el número de víctimas identificadas.

Contexto: Los mineros de Vizsla Silver en Concordia

La tragedia que afecta al sector minero comenzó el pasado 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado interceptó a 10 trabajadores que participaban en un proyecto de exploración para la compañía Vizsla Silver Corp en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Mientras los gobiernos morenistas se pierden entre escándalos de corrupción y abuso de poder, la violencia sigue cobrando vidas.



En #Concordia, #Sinaloa, cinco de los 10 mineros secuestrados el 23 de enero ya fueron identificados en una fosa clandestina en El Verde; los otros… pic.twitter.com/SVTVbSsKK3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2026

Hasta la fecha, el Sector Minero Unido ha confirmado el fallecimiento de tres de los compañeros plagiados: Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández. Los dos primeros eran originarios de Zacatecas y se encontraban en la región desempeñando sus labores como geólogo e ingeniero de minas.

Momentos después, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua confirmó al cuarto minero sin vida; se trata de Antonio de la O. Valdez; y posteriormente el de José Antonio Jiménez Nevárez, originario de Sonora, luego del descubrimiento de 10 cuerpos sin vida en el municipio de El Verde, donde aún queda por identificar el resto de personas sin vida.