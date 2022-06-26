Ministro iraquí visita Irán para impulsar dialogo entre Teherán y Riad

Después de visitar Arabia Saudita, en un intento por reactivar las conversaciones entre los rivales regionales para aliviar años de hostilidad, Mustafa al-Kadhimi, primer ministro iraquí, declaró que Irán e Irak acordaron buscar la estabilidad en Oriente Medio.

En una conferencia de prensa junto al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el primer ministro iraquí expresó que ambos países han acordado trabajar juntos para traer estabilidad y calma a la región.

Además un funcionario iraní afirmó que la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Riad se discutirán durante el viaje del primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, a Irán.

Irán y Arabia Saudita, las principales potencias musulmanas chiítas y sunitas en el Oriente Medio, rompieron los lazos en 2016, y ambas partes respaldaron a los aliados que luchan guerras de poder en toda la región, desde Yemen hasta Siria y otros lugares.

Iraqi PM arrives in Iran after Saudi visit to push for revival of Tehran-Riyadh talks https://t.co/q94EcGJOJX pic.twitter.com/IT9b7TG471 — Reuters (@Reuters) June 26, 2022

Visita de primer ministro iraquí se produce entre conversaciones de acto nuclear

La visita de Kadhimi, primer ministro iraquí, se produce cuando se espera que en los próximos días se rompa un estancamiento de meses en las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington para asegurar un pacto nuclear de 2015 que frenó el programa nuclear de Teherán a cambio del alivio de las sanciones.

El sábado, Kadhimi sostuvo conversaciones con el gobernante de facto saudí, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en Yida que, según la agencia estatal de noticias SPA, incluyeron relaciones bilaterales y "impulsar la seguridad y la estabilidad en la región".

La quinta ronda de conversaciones entre los rivales regionales se llevó a cabo en abril, luego de que Irán suspendiera las negociaciones en marzo sin dar una razón, pero la decisión se tomó luego de que Arabia Saudita ejecutara a 81 hombres en su mayor acción masiva en décadas.

Teherán condenó las ejecuciones que, según los activistas, incluyeron a 41 musulmanes chiítas.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Riad a mediados de julio y está previsto que las conversaciones incluyan preocupaciones de seguridad del Golfo sobre el programa de misiles balísticos de Irán y la red de representantes en todo Oriente Medio

Con información de Reuters.