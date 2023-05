Con una misa y una oración es como gran parte de la comunidad de Emiliano Zapata, Morelos piden con fe la localización de cinco desaparecidos en Temixco presuntamente en una fiesta el pasado sábado 6 de mayo.

“Era de que se habían ido a una fiesta pero de esa fiesta ya no regresaron ellos y ya no supimos más de ellos”, señaló Jacob, familiar de los desaparecidos.

Con misa piden por localización de cinco desaparecidos en Temixco

De acuerdo con la información que han recabado los familiares en el lugar habría ocurrido una balacera. “Dice señora le voy a hablar con la verdad, es que aquí en el salón hubo una balacera, pero al oír los disparos la gente corrió, dice, y hasta nosotros dejamos la comida, y hasta nosotros dejamos la comida señora”, relató Alma, familiar de desaparecidos.

Acuden a reconocer cuerpos pero no eran sus familiares

En un principio se pensó que se habían localizado los cuerpos sin vida, pero en las instalaciones de la Fiscalía los familiares se dieron cuenta que los cuerpos no correspondían a ninguna de las víctimas.

“Nos hicieron ir, gente sin escrúpulos, hasta Cuautla a buscar a la Fiscalía allá a la morgue, a reconocer los cuerpos, ellos ya llevaban hasta ropa, no se vale que jueguen con los sentimientos de la humanidad así. Son días de desesperación ya no aguantamos la angustia la desesperación nosotros no queremos responsables lo que queremos es encontrarlos, ni saber que les hicieron siquiera”, aseguró Araceli.

La Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía Morelos informaron en un comunicado que se realizaron acciones de búsqueda en la colonia Lázaro Cárdenas del río de Cuernavaca, lugar donde estas cinco personas fueron vistos por última vez.

El reporte de los desaparecidos en Temixco

Familiares y vecinos de cinco personas se encuentran completamente desesperadas tras no saber de sus seres queridos. Acudieron a fiesta en Temixco, Morelos desde el 6 de mayo y la última vez que los vieron fue en Cuernavaca.

Los cuatro hombres y una mujer salieron a bordo de un taxi sin placas del municipio de Emiliano Zapata con dirección al municipio de Temixco donde presuntamente acudirían a una fiesta.

Las personas reportada como desaparecidas son: