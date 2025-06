Edomex tendrá dos Hoy No Circula a partir de julio 2025; los municipios en que aplica cada uno

¡Atención, automovilistas del Estado de México! A partir de julio de 2025, el Edomex implementará una expansión histórica del programa Hoy No Circula, sumando nuevos municipios y estableciendo dos esquemas paralelos de restricción vehicular, algo que ha generado dudas entre la población.

Lo primero que debes de saber es que esta es una medida tomada por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México y toda la información ha sido proporcionada en conferencias de la titular, Alhely Rubio Arronis, bajo el argumento de reducir la contaminación ambiental en toda la entidad.

El “nuevo” Hoy No Circula en el Edomex consiste en añadir más municipios a los 18 conurbados a la CDMX que ya estaban integrados al Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME).

¿En qué municipios de Edomex aplicará el nuevo Hoy No Circula?

El nuevo Hoy No Circula en Edomex se aplicará en dos grandes zonas:

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) : Aquí el programa ya opera en 18 municipios del Edomex, los cuales son Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco .

: Aquí el programa ya opera en 18 municipios del Edomex, los cuales son . Nuevos municipios a partir de julio 2025: Se suman la zona metropolitana de Toluca, Santiago Tianguistenco y 59 municipios del oriente del estado. Entre los municipios confirmados están Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Almoloya de Juárez, San Mateo Atenco, Amecameca, Atenco, Texcoco, Zumpango, Huehuetoca y Chicoloapan, así como otros del Valle de Toluca y la región oriente.

En total, el programa abarcará prácticamente todo el Valle de Toluca, Santiago Tianguistenco y una amplia franja del oriente mexiquense, replicando el modelo de la CDMX, pero ahora en el Edomex.

El calendario actual del Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México

Vehículos exentos del nuevo Hoy No Circula en el Estado de México

No todos los vehículos estarán sujetos a las restricciones del programa. Los principales exentos, tal como ocurre en el Hoy No Circula del Valle de México, son:



Vehículos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos, híbridos o de energía solar

Transporte público de pasajeros (con verificación vigente)

Ambulancias, bomberos, Cruz Roja y vehículos de emergencia

Transporte escolar

Cortejos fúnebres y servicios funerarios

Vehículos conducidos por personas con discapacidad (con permiso)

Vehículos del servicio público federal de transporte de pasajeros

Vehículos foráneos con Pase Turístico vigente (no emplacados en CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala)

Motocicletas

Las autoridades recalcaron que el transporte público y los servicios de emergencia deberán cumplir con los requisitos de verificación y condiciones mecánicas adecuadas.

Calendario del nuevo Hoy No Circula en Edomex

El programa operará bajo el mismo calendario y esquema que la CDMX: de lunes a viernes, de 5:00 a 22:00 horas. Cada día restringe la circulación de vehículos según el color del engomado y el último dígito de la placa.



¡OJO! Habrá periodo de socialización: De julio a diciembre de 2025 no habrá multas. A partir de enero de 2026, quienes incumplan serán sancionados con multas que rondan los 2 mil pesos.

Calendario y engomado por terminación de placa:

Lunes : Engomado amarillo, terminación 5 y 6

: Engomado amarillo, terminación 5 y 6 Martes : Engomado rosa, terminación 7 y 8

: Engomado rosa, terminación 7 y 8 Miércoles : Engomado rojo, terminación 3 y 4

: Engomado rojo, terminación 3 y 4 Jueves : Engomado verde, terminación 1 y 2

: Engomado verde, terminación 1 y 2 Viernes: Engomado azul, terminación 9 y 0

Este calendario es idéntico al que ya se utiliza en la CDMX y los municipios conurbados, por lo que a pesar de que hay dos programas de Hoy No Circula en el Edomex (ZMVM y ZMVT), el calendario de autos que descansan se mantendrá igual.