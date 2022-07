Misantla llora por migrantes, dos mueren en tráiler de San Antonio

Misantla, Veracruz.- Jesús Álvarez de 43 años y su sobrino Pablo de 20 años, perdieron la vida en su intento por llegar a los Estados Unidos. Viajan en el tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas.

“Má yo me voy a ir para ayudarla, ya no quiero que trabaje en el campo; le digo si mijo, yo también ya me siento cansada y no quiero trabajar en el campo, pero pues estoy sola con una niña, pero le digo entonces pues espero que pases y te vaya bien porque me sigues ayudando encima yo la voy a ayudar”, recuerda Patricia Ortega, madre de Jesús.

Video: Misantla llora por dos migrantes que iban tráiler

Es el dolor de una madre que recuerda a su hijo, Jesús Álvarez de 43 años viajó a Estados Unidos buscando el sueño americano.

Originario de Arroyo Hondo en Misantla, Veracruz, Jesús se encontraba entre las víctimas mortales halladas en el tráiler en San Antonio, Texas.

Alejandro Álvarez, hermano de Jesús, señaló: “Y nosotros pensamos que va a llegar a Estados Unidos bien porque ya eran muchos días que él ya había tardado y hasta cierta fecha no tuvimos comunicación con él, ahora si como dice mi mamá le quitaron su celular, identificaciones que la guardaron los celulares en todo lo que llevaron se los quitaron”.

La madre de Jesús recuerda cómo apoyó a su hijo antes de que emprendiera camino a Estados Unidos: “Le digo mira te voy a dar 600 pesos y todavía se compró unos tenis que no tenía. Dice ay mami me voy a comprar unos tenis que no tengo zapatos”.

Junto a Jesús viajó su sobrino Pablo de 20 años, originario de Arroyo Hondo, pero con residencia en Tlapacoyan. Él viajó a Estados Unidos para apoyar a su esposa embarazada de tres meses.

“Con mi sobrino fue el 19 Y con mi hermano el 20 o que mi sobrino decía que mi hermano ya no quería avanzar, mi hermano ya se sentía cansado con tanto esfuerzo que habían hecho y los regresaban de mi sobrino era el que le daba el ánimo a él”, señaló Marisela Álvarez hermana de Jesús y tía de Pablo.

Esta familia está en espera de los cuerpos de Jesús y Pablo para despedirse de ellos y darles el último adiós.