Misión Hakuto-R de ispace fracasa en su intento por llegar a la Luna

En las primeras horas del martes 25 de abril, la compañía ispace en Japón se preparaba para la llegada de la misión Hakuto-R a la luna; sin embargo, informaron que perdieron contacto con la nave espacial a los pocos segundos de tocar suelo lunar.

La transmisión en vivo se dio a través de la página oficial de ispace, en esos momentos el equipo que llevó a cabo la misión Hakuto-R esperaba que confirmaran el aterrizaje, pero este no llegó, por lo que agregaron no podían expresar lo que estaba pasando; minutos más tarde intentaron restablecer contacto sin obtener un buen resultado, por lo que dieron como concluido el evento.

“Tenemos que asumir que no pudimos completar el alunizaje (...) Nuestros ingenieros y especialistas en operaciones de misión en nuestro MCC están trabajando actualmente para confirmar el estado actual del módulo de aterrizaje”, dijeron los científicos.

¿En qué consiste la misión Hakuto-R?

La misión Hakuto-R despegó el pasado 11 de diciembre del 2022 desde la base Aérea de Cabo Cañaveral en Florida; lo hizo a través de un cohete Falcon 9 con el objetivo de adquirir nuevas imágenes de la Luna y realizar múltiples maniobras de control orbital alrededor del satélite para completar con éxito la misión.

De acuerdo con los informes establecidos por ispace, Hakuto tiene una altura de 3 metros y pudo presenciarse como comenzó a descender desde una altitud de 100 kilómetros sobre la luna para posteriormente aterrizar en Atlas, un cráter de 87 kilómetros que pudo compartirse a través de sus redes sociales.

Our HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander was expected to land on the surface of the Moon at 1:40 am JST on April 26, 2023. At this time, our Mission Control Center in Tokyo has not been able to confirm the success of the lander. (1/2)#ispace #HAKUTO_R #lunarquest — ispace (@ispace_inc) April 25, 2023

¿Qué hace la agencia ispace a nivel mundial?

La compañía global, ispace, se dedica al desarrollo de recursos lunares con la visión de expandir los horizontes hacia un futuro; actualmente, se especializa en distintos ámbitos como:



Diseño y construcción de módulos de aterrizaje.

Rovers lunares.

El impacto que ha tenido la empresa a nivel mundial generó más de 200 empleados en cada una de sus sucursales que se ubican en Japón, Luxemburgo y Estados Unidos.

Japón no ha tenido buenos resultados con al tecnología espacial

Las agencias japonesas han sufrido distintos tropiezos a nivel espacial, uno de ellos se dio cuando no pudieron enviar astronautas japoneses a la Luna a finales del 2020 ante distintos problemas que presentaba la nave espacial que enviarían al espacio.

En marzo, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) perdió un nuevo cohete de carga media debido a una destrucción manual forzosa tras llegar al espacio.

