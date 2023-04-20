El cohete Starship explotó, pero SpaceX asegura que fue un éxito: ¿Por qué es vital para llegar a Marte?

Durante la mañana de este jueves 20 de abril, la agencia espacial de Elon Musk, SpaceX, realizó el esperado despegue del cohete Starship, el cual tuvo que ser reagendado por problemas técnicos el pasado lunes y que se espera sea el primer paso rumbo a la llegada del ser humano a otros planetas; sin embargo, pocos después del lanzamiento, el cohete explotó y generó confusión en los espectadores.

Y es que en cuanto empezó a desintegrarse el cohete, en la sede de SpaceX se escucharon gritos de alegría y vitoreo, por lo que, mientras la escena producía sensación de fracaso, en realidad se trató de un momento de celebración por ser una prueba de lo que en el futuro será determinante para llegar a marte.

A pesar de que la intención era que el cohete llegará más allá, el hecho de que haya despegado ya es considerado un triunfo, pues el principal objetivo de esta prueba era no destruir la plataforma de lanzamiento, ya que se trata del cohete reutilizable más grande y potente que se ha construido, pues en total asciende a 120 metros de altura y 9 de diámetro.

Video de la explosión del cohete Starship de SpaceX

De acuerdo con el reporte oficial de SpaceX, tras presentar fallas en los motores, la nave espacial perdió altitud y comenzó a dar vueltas, por lo que empezó a desintegrarse y explotar, momentos que quedaron filmados.

The first test of SpaceX's Starship, the most powerful launch system ever built, ends in a fiery explosion https://t.co/nprwQOTMRW pic.twitter.com/kxX6ho0Bqs — Reuters (@Reuters) April 20, 2023

¿Por qué explotó el cohete Starship de SpaceX?

El momento en el que explotó el cohete Starship fue en el punto clave de la misión, pues era cuando la mitad inferior de la nave debía desprenderse para que el resto se dirigiera al espacio; sin embargo, fallaron los motores del propulsor Super Heavy, aparentemente por una falla en el sistema que marcó la finalización del vuelo, por lo que el cohete perdió estabilidad y empezó a caer, para eventualmente desintegrarse y explotar.

A pesar de este final antes de lo esperado, la probabilidad de éxito de la misión era del 50%, por lo que se celebró y recibió la felicitación pública de Elon Musk, ya que quedó comprobado que el Starship puede volar y que no hay problema con el proceso de despegue, por lo que se extrae información importante de cara a la próxima prueba.

¿Por qué Starship de SpaceX es considerado el cohete más potente del mundo?

El cohete Starship de Space X es el cohete más grande que se ha creado, con más del doble de altura del histórico transbordador espacial. Además, es considerado como el más potente del mundo, al portar 33 motores Raptor 2, los cuales marcaron récord este jueves por llevar el vehículo a la estratosfera con un empuje de 16,5 millones de libras.