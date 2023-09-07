¿Cómo se forman los planetas? Misión Psyche de la NASA permitirá descubrirlo

¡Por fin! En octubre de 2023, la Agencia Espacial estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha la misión Psyche rumbo al conocido “asteroide de oro” que fue identificado hace un par de años y podría ser la clave para descubrir cómo se forman los planetas en nuestro Sistema Solar.

El despegue se llevará a cabo el próximo jueves 5 de octubre y podrá revelar pistas sobre los núcleos planetarios y cómo los planetas se forman y evolucionan en las primeras etapas de nuestro Sistema Solar, ¿por qué?

Este será el objetivo de la misión Psyche rumbo al “asteroide de oro”

De acuerdo con Laurie Leshin, directora del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, en inglés) de la NASA, la misión sería la primera en su tipo debido a que el conocido “asteroide de oro” podría ser el único con su núcleo expuesto, donde se esconden los metales valiosos, algo a lo que no se puede llegar en la Tierra.

El viaje de 3 mil 600 millones de kilómetros de la Psyche hasta el gigantesco asteroide metálico se prologará por seis años, es decir, finalizará a en el año de 2029. Además, su lanzamiento se ejecutará junto a un cohete Falcon Heavy de la firma SpaceX, que orbitará sobre este cuerpo en el espacio profundo.

Lamentablemente, plataforma Psyche nunca volverá a casa, dijo la directora Leshin, pero proporcionará información muy importante sobre el campo magnético del asteroide y la composición de su superficie, lo que significa un inigualable avance científico.

¿De qué está hecho el “asteroide de oro”?

Lo impresionante de este despegue no es solo la crucial información que podría evidenciar, sino también que el “asteroide de oro” es distinguido de esta forma porque en su interior engloba un valor superior al de toda la economía global.

El asteroide Psyche-16 orbita el Sol entre Marte y Júpiter, exactamente en un cinturón de asteroides a 370 millones de kilómetros de nuestro planeta. Tiene un diámetro aproximado de 210 kilómetros y según explicó la directora Laurie Leshin su interior está compuesto por:



Níquel-hierro de un planeta primitivo, uno de los componentes básicos de nuestro sistema solar

Metales como el oro y el platino, motivo por el que recibe este apodo.

Cabe destacar que de concretarse con éxito la misión sería la primera vez en la historia que se conociera el interior de un cuerpo celeste con una “superficie mayoritariamente metálica”.