La modelo Jenn An denunció a Kanye West de agresión sexual durante el rodaje de un video

El rapero Kanye West ha sido demandado por agresión sexual y estrangulamiento , según documentos presentados este viernes 22 de noviembre en un tribunal federal de Nueva York. La denuncia fue interpuesta por Jenifer An, modelo y ex concursante del reality America’s Next Top Model, quien acusa al artista de un incidente ocurrido en 2010 durante la filmación del video musical “In for the Kill” de La Roux, en el Chelsea Hotel de Manhattan.

West habría estrangulado con ambas manos a la modelo

De acuerdo con la demanda, West habría llegado al set sin formar parte oficial de la producción y dirigió una escena de forma agresiva, obligando a los camarógrafos a enfocar únicamente a An.

Según el relato legal, el rapero asfixió a la modelo con ambas manos y le introdujo los dedos en la garganta, un acto descrito como una simulación de sexo oral forzado y asociado con fetiches BDSM. Mientras perpetraba el presunto abuso, West habría gritado: “Esto es arte. Esto es jodidamente arte. Soy como Picasso”.

De acuerdo con Rolling Stone, la demanda también incluye a Universal Music Group (UMG), que estuvo a cargo de la participación de West en el video, acusando a la empresa de negligencia por no investigar ni actuar tras el incidente.

An asegura que perdió el conocimiento momentáneamente durante el ataque , además de que los presentes en el set no intervinieron. La demanda busca que la modelo sea compensada económicamente y que el supuesto responsable reciba el castigo correspondiente.

La modelo condenó el abuso que existe en la industria del entretenimiento

En un comunicado, An denunció el abuso sistemático en las industrias del entretenimiento: “Las mujeres han sido objeto de agresión sexual por años, sin recursos reales para cambiar la situación. Esta industria perpetúa dinámicas de poder abusivas”. Sus abogados, Christ Berouty y Jesse Weinstein, subrayaron la importancia de que “todos sean responsables de sus acciones, independientemente de su fama o fortuna”.

Hasta el momento, ni Kanye West, ni UMG y tampoco La Roux han emitido comentarios respecto a las acusaciones. La demanda busca compensaciones económicas y punitivas, además de visibilizar el abuso en la música y el espectáculo.