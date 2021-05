Monreal califica como exceso propuesta para nacionalizar afores

Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró que en la Cámara Alta no pasará ninguna propuesta para estatizar las afores de los mexicanos como lo propuso el diputado Edelmiro Santos Díaz quien también es de Morena.

Señaló que propuestas como esa no cuentan con el consenso de su Grupo Parlamentario pues representa un exceso y significaría caer en un radicalismo que no acompañaran.

Bancada de Morena rechaza propuesta

Este miércoles, después de que trascendió la iniciativa del diputado Santos, surgieron diversas reacciones negativas a la misma. Horas después, ante la situación adversa, el legislador indicó que se trató de una información falsa. Sin embargo el senador Monreal aseguró haber leído y revisado su contenido. Aclaró que en un principio desconocían la propuesta del diputado Santos, pero después de haberla analizado, provocó el rechazo general de su bancada.

“En el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado no tiene consenso y no tiene aval de grupo, que quiere decir? Que por lo pronto no va a pasar. Es un tema que debemos valorar con mucho cuidado. Creemos que no debe de haber excesos o radicalismos que ahuyenten la inversión, nada de expropiaciones, nada de nacionalizaciones, nada de excesos, creo que lo que más conviene es generar las condiciones para una transición adecuada, y yo respeto la decisión del diputado de presentar esta iniciativa pero en el caso del Senado no tiene aval del grupo, ni siquiera la conocíamos, ni siquiera conocíamos su alcance y ahora que la leí de manera rápida, ahora en esta Permanente, le podría decir que la mayoría del Grupo Parlamentario no estaría avalándola por lo que será una iniciativa más”.

Monreal defendió el derecho del diputado Edelmiro Santos a presentar las iniciativas que considere pertinentes, pero insistió en que de ninguna manera contará con el respaldo de los senadores de su partido.

“Tiene su derecho el diputado pero al no tener aval del grupo es difícil que prospere. Es un síntoma de libertad de que aquí cualquier legislador puede presentar lo que quiera, es su derecho, aunque nos parezca una idea demasiado alejada de la realidad o del proyecto político que encabezamos, no importa, es su derecho, pero no quiere decir que vaya a ser aprobada”.