¡Alerta! Montalikes podrían dejarte en bancarrota; así es el modus operandi en redes sociales

Un delito comienza a gestarse en México y ya genera preocupación entre los ciudadanos, se trata de los montalikes, quienes buscan víctimas para endeudarlos y dejarlos en bancarrota tras prometerles un salario de ensueño a cambio de dar determinados ‘me gusta’ en las redes sociales.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se dio a la tarea de investigar cómo trabajan los montalikes y para esto contactaron a un hombre identificado como Eduardo, una víctima que fue contactada por WhatsApp y perdió todo su dinero.

¿Cuál es el modus operandi de los montalikes?

Eduardo contó que un contacto desconocido le escribió por WhatsApp, este le ofreció dinero a cambio de dar likes a páginas de YouTube e Instagram, lo que le parece una ‘buena idea’, tras recibir 700 pesos le solicitaron a la víctima invertir en criptomonedas.

Tras aceptar realizar la inversión, los estafadores lo agregaron a otro grupo de mensajería en el que diversas personas invertían y supuestamente duplicaban sus ingresos, lo que lo llevó a realizar depósitos de hasta 35 mil pesos.

“A cambio de dar determinados likes cada día con precios que van de 60, 80 pesos puedes sacar entre 3 mil y 5 mil pesos diarios, ya establecida la confianza, después de que se le da el dinero, se le dice que invierta para que gane más y es cuando inicia la segunda parte del fraude, que consiste en que la persona ya adquiriendo confianza deposite una cantidad para ganar más”, dijo.

La víctima agregó que ahora buscará la manera de pagar las deudas que le generaron los montalikes y se lamentó, pues en cuestión de días perdió todo lo que había generado.

Si te llega un mensaje donde te ofrecen dinero a cambio de que le des likes a una publicación, cuidad puedes ser víctima de phishing, protégete de los #MontaLikes, marca a la #LíneaDeSeguridad 55 5533 5533, te brindamos asesoría jurídica gratis y 24/7 pic.twitter.com/ofhkCnlIn0 — Consejo Ciudadano Mx (@elconsejomx) August 29, 2023

Consejo Ciudadano reporta 181 estafas de Montalikes en los últimos 18 meses

El Consejo Ciudadano le pidió a la población no caer en estafas, ni en los engaños que utilizan los montalikes, por esta razón indicaron el modus operandi con el que actúan; inician con cantidades pequeñas y al ver las ganancias “atrapan” a las víctimas.

Entre los medios de engaño que utilizan los Montalikes están:



Tareas virtuales

Videos

Redes sociales

Encuestas

“El 21 por ciento de los reportes de los montalikes, se refiere específicamente a dar un Like a un producto o servicio o campaña o lo que sea, tenemos que es un 17 por ciento de inversiones, es decir, pon más dinero para esto, y vas a obtener más de lo que te ofrece en el mercado financiero, compra de productos 14 por ciento, ver vídeos y redes sociales 7 por ciento, tareas virtuales, que te hagas algo como parte de un proceso supuestamente productivo 6 por ciento reseñas o encuestas, 4 por ciento y recibir pedidos o enviarlos 3 por ciento”, sentenciaron las autoridades del Consejo Ciudadano.