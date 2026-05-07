¡Escándalo en Guanajuato! Diputada de Morena habría facturado cirugía estética al Congreso

La bancada de Morena en Guanajuato vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, los señalamientos apuntan hacia Hades Aguilar, legisladora local por Salamanca, quien fue acusada de presuntamente utilizar recursos públicos para cubrir gastos personales relacionados con una cirugía plástica.

La denuncia fue difundida por el periodista Jorge García Orozco, quien exhibió una factura que supuestamente habría sido presentada ante el Congreso del Estado de Guanajuato. El documento corresponde a un monto de 26 mil 286 pesos con 28 centavos y está fechado el 17 de diciembre de 2024.

¿Belleza a costo del Congreso? La factura que desató la controversia

De acuerdo con la información difundida, la factura aparece a nombre de Operadora Joya Guadalajara, con domicilio fiscal en Guadalajara, Jalisco. En el comprobante se describe el concepto “N12-Eliminado 35”, aunque lo que más llamó la atención fue la supuesta relación del gasto con un procedimiento médico privado.

En el documento también aparece como médico responsable Jaime Alejandro Delgado Borunda, especialista en cirugía plástica y reconstructiva egresado de la Universidad de Guadalajara, quien además mantiene presencia activa en redes sociales como creador de contenido.

La controversia creció debido a que la fecha de ingreso de la paciente estaría registrada para el 16 de noviembre de 2024, es decir, semanas después de que la LXVI Legislatura del Congreso de Guanajuato asumiera funciones oficialmente.

Aunque hasta ahora no existe un posicionamiento formal de la diputada sobre la autenticidad del documento o sobre el origen de los recursos utilizados, el caso ya comenzó a generar críticas en redes sociales y entre actores políticos de oposición.

La diputada de Morena @HadesAguilar_ le cargó un procedimiento de Cirugía Plástica al congreso de Guanajuato. 26 mil pesos en una factura.



Ni "Alito" tuvo tanto cinismo como Hade Aguilar. pic.twitter.com/K4D87Wk5Dy — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) May 7, 2026

La austeridad de Morena vuelve a ser cuestionada

El señalamiento golpea directamente uno de los discursos más repetidos por Morena: la llamada austeridad republicana. Desde su llegada al poder, el partido ha insistido en combatir privilegios y excesos de funcionarios públicos; sin embargo, casos como este alimentan las acusaciones de incongruencia dentro del movimiento.

No es la primera vez que el nombre de Hades Aguilar aparece rodeado de polémica. Durante las elecciones de 2024 ya había sido cuestionada por sectores políticos en Guanajuato debido a que es originaria de Sonora y no contaba con una trayectoria ampliamente conocida en el estado que terminó representando.

Pese a las críticas, logró ganar el distrito XIV de Salamanca con más de 60 mil votos, consolidándose como una de las figuras jóvenes impulsadas por Morena en la entidad.

Señalamientos previos y aspiraciones rumbo a 2027

Además de esta nueva controversia, medios locales ya habían reportado anteriormente acusaciones sobre presuntos gastos personales cubiertos con dinero público. A ello se suma la polémica por la llamada “doble diputación”, situación en la que una de las posiciones terminó siendo cedida a Miriam Reyes, hermana del senador Emmanuel Reyes Carmona.

Pese al desgaste mediático, Hades Aguilar continúa moviéndose políticamente y actualmente buscaría perfilarse rumbo a la alcaldía de Salamanca en las elecciones de 2027.