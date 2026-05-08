Noroña evidencia el pacto de impunidad en Morena con discurso de “soberanía” en plena crisis por narcopolíticos (VIDEO)

El miedo al interior del partido Morena parece no pasar desapercibido, Gerardo Fernández Noroña, salió a defender a la autodenominada Cuarta Transformación frente a las advertencias y señalamientos provenientes de Estados Unidos, en medio de las acusaciones que rodean al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a exfuncionarios vinculados presuntamente con el crimen organizado.

Noroña aseguró que el gobierno estadounidense “puede hacer las listas que quiera”, pero sostuvo que Morena no permitirá presiones extranjeras y que la prioridad será defender la soberanía nacional.

Sin embargo, las declaraciones del senador llegan justo cuando la conversación pública gira en torno a una pregunta incómoda para la llamada 4T: ¿se están cerrando filas para defender al país o para proteger a personajes señalados por posibles vínculos criminales?

Morena responde con discurso patriótico ante crisis política

Noroña aseguró que dentro del movimiento existe claridad sobre el camino que seguirá Morena frente a las tensiones con Estados Unidos. Según explicó, la instrucción es reforzar la narrativa de independencia nacional y recorrer el país para promover la defensa de la soberanía.

“El mensaje fue muy claro: la defensa de la soberanía nacional”, declaró el legislador morenista.

El senador incluso planteó que actualmente existen solo dos caminos políticos: respaldar la postura de Morena o caer en el “entreguismo”, una frase que el oficialismo ha utilizado constantemente para descalificar críticas provenientes de la oposición o del extranjero.

Pero el contexto ha complicado ese discurso. Las declaraciones ocurren mientras desde Estados Unidos crece la presión sobre actores políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, particularmente en Sinaloa.

¿Después saldrá con una maroma? 🤨Noroña reta a EUA a publicar más listas



“Puede hacer las listas que quieran el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las presiones que quiera”, así lo declaró el senador de Morena, Fernández Noroña, al ser cuestionado sobre una eventual lista… pic.twitter.com/JtkkmfAOyb — Político MX (@politicomx) May 7, 2026

¿Defensa de México o pacto de protección?

La postura de Noroña también alimentó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, donde ya se habla de un posible “cónclave” entre Morena, PT y PVEM para cerrar filas ante las investigaciones y señalamientos que golpean al oficialismo.

Para críticos del gobierno, el problema no es únicamente el discurso sobre soberanía, sino la falta de respuestas claras sobre las acusaciones que involucran a figuras cercanas al movimiento.

Y es ahí donde la narrativa de unidad nacional comienza a dividir opiniones. Mientras Morena insiste en que existe una ofensiva extranjera contra el país, sus adversarios sostienen que la verdadera pregunta sigue sin responderse: ¿se reúnen para defender a México o para proteger a quienes hoy están bajo sospecha?