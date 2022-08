Morena reactiva congresos para renovar dirigencias en estados

Ciudad de México. El próximo miércoles se conocerán los nombres de los primeros consejeros nacionales ganadores que podrán competir por integrar las dirigencias estatales de Morena. El proceso se hará por bloques.

En conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, informo que el fin de semana (20 y 21 de agosto) las primeras 12 entidades que realizaran su congreso estatal para renovaran su Comité Ejecutivo son; Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

Para el 27 y 28 de agosto irían a su Congreso Estatal: Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Campeche.

En tanto, para el 3 y 4 de septiembre serán 7 estados Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas. En estas entidades se repetirán algunas asambleas distritales el 25 y 26 de agosto.

Mario Delgado, rechazó las críticas y acusaciones de morenistas en torno a falta de transparencia y mano negra para designar a consejeros.

“¿Qué estamos haciendo nosotros? Un proceso interno, donde queremos asegurarnos que, sí hay algunos que se pasaron de listos, pues que no se salgan con la suya. Entonces estamos revisando las quejas, estamos revisando las denuncias de ellos mismos, de estas gentes que se dicen militantes que se han dedicado a desprestigiar este proceso, a pasar por encima de 2 y medio millones de mexicanos. No tenemos tampoco nada qué ocultar ni qué tapar. En aquellos casos donde haya habido prácticas indebidas, lo hemos dicho, va a haber sanciones y no va a llegar un solo consejero a la mala”, sentenció.

El líder del partido guinda confirmo que el 17 y 18 de septiembre se realizará el Congreso Nacional de Morena donde se renovará el Comité Ejecutivo Nacional y se actualizarán los documentos básicos y estatutos del partido.

Morena ajustará gasto del INE en 2023

La dirigencia nacional de Morena adelanto que los legisladores morenistas no permitirán lujos ni derroche en el presupuesto que el INE pretende solicitar a la Cámara de Diputados para el próximo año.

Mario Delgado, presidente de Morena, califico como un exceso los 14 mil 439 millones de pesos que plantea el proyecto de gasto avalado por la Comisión de Presupuesto del INE, por lo que la instrucción a los diputados será ajustar a los consejeros a la austeridad.

“Hay que pedirles a diputados que revisen muy bien que no haya gastos excesivos, que no haya lujos, que no haya privilegios, que compartan la austeridad republicana como lo está habiendo el gobierno que cada vez es más dura, que cada vez es más exigente y estos señores creen que pueden tener una vida independiente cuando finalmente son recursos del pueblo, son recursos de la gente” señaló.

El líder de Morena, aseguro que una disminución en el presupuesto que proyecta el Instituto Nacional Electoral para el 2023 no pondrá en riesgo los derechos políticos de los ciudadanos en el país.