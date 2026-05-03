¡Más promesas! Morena presume candidatos “impecables” mientras captan acarreados

En medio de cuestionamientos, escándalos y señalamientos que han salpicado a figuras del oficialismo, el partido Morena intenta reescribir su narrativa de cara a las elecciones de 2027 fcon Ariadna Montiel y un nuevo discurso de no corrupción.

VIDEO: Ariadna Montiel van sin "corruptos" en Morena

Durante su octava sesión extraordinaria del Congreso Nacional, la militancia eligió por unanimidad a Ariadna Montiel Reyes como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en un relevo que busca proyectar orden, disciplina y, sobre todo, control de daños.

Junto a ella, también fue designado Oscar de Cueto García como secretario de Finanzas, consolidando una nueva etapa en la dirigencia del partido que gobierna el país.

Pero más allá de los nombramientos, el mensaje central fue otro: quien aspire a una candidatura en 2027 deberá contar con una “trayectoria impecable”. Montiel lo dejó claro frente a la militancia y gobernadores: en Morena, aseguró, “los corruptos no tienen cabida”.

.@A_MontielR fue designada como nueva dirigente nacional de Morena.



El nombramiento ocurre en medio de una tormenta para el partido en el poder, debido a las recientes acusaciones en contra funcionarios como Rubén Rocha Moya por supuestos nexos con el narcotráfico.… pic.twitter.com/jDLkwNlYjp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

El problema es que esa declaración ocurre en paralelo a polémicas recientes que han puesto en entredicho justamente ese principio. Por ello, la advertencia suena más a intento de contención que a punto de partida.

En su discurso, Montiel también apeló a la memoria política del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, evocando episodios como el desafuero de 2006 y reforzando la identidad de lucha que ha caracterizado a Morena desde sus orígenes.

¡Acarreados en CDMX! Morena reparte mochilas antes del Congreso Nacional

Mientras dentro del Congreso se hablaba de ética política, afuera la realidad ofrecía un contraste incómodo. Videos difundidos en redes sociales mostraron a presuntos simpatizantes de Morena repartiendo mochilas en las inmediaciones del World Trade Center, justo antes del arranque del evento.

¡Nada de vergüenza! 😮‍💨 Miembros de @PartidoMorenaMx fueron captados repartiendo mochilas en las afueras del WTC. 🎒 Esto ocurre justo antes del arranque del Congreso Nacional del partido. 🔴 Mientras tanto, los funcionarios guardan silencio sobre el escándalo que involucra a… pic.twitter.com/9XsSwz4OOP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

Las imágenes desataron críticas inmediatas. Para muchos, estas prácticas evocan el viejo manual del clientelismo político, ese que el propio Morena prometió erradicar.

El silencio de la dirigencia frente a estos señalamientos no ayuda a disipar dudas. Por el contrario, refuerza la percepción de una brecha entre el discurso y la práctica.