“Una crisis que ha rebasado a las autoridades": Oposición exige la desaparición de poderes en Sinaloa tras acusaciones de EU

Los señalamientos que soltó la Fiscalía de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios desataron una bomba que ha provocado la reacción inmediata de la opsición: piden la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa.

Este 3 de mayo de 2026, el líder del PAN, Jorge Romero, declaró que el estado vive una "crisis" y la única salida real es que el Senado de la República intervenga.

🚨Insistimos en la desaparición de poderes en Sinaloa, por el bien de las familias sinaloenses. pic.twitter.com/AHCHDJ2XQh — Acción Nacional (@AccionNacional) May 3, 2026

¿Qué significa que pidan la "desaparición de poderes" que pide la oposición en Sinaloa?

En palabras sencillas, es cuando el Senado declara que en un estado ya no hay ley ni orden, o que sus gobernantes ya no pueden cumplir sus funciones. Si se aprueba, se borranlos tres poderes locales (Gobernador, Congreso y Jueces estatales) y la Federación nombra a un gobernador provisional para que convoque a nuevas elecciones.

Para el PAN, es la única forma de arrancar de raíz la supuesta influencia del narco en el gobierno sinaloense.

Un gobernador con licencia pero bajo sospecha de "narco político"

Aunque Rubén Rocha Moya ya pidió licencia para separarse del cargo, para la oposición esto es solo un "parche". Jorge Romero insiste en que las investigaciones de la DEA, que hablan de secuestros de rivales políticos para ganar la elección de 2021, mancharon todo el proceso democrático.

"No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria", señaló el panista, advirtiendo que las familias sinaloenses no pueden seguir bajo el mando de un grupo que está bajo la lupa internacional por vínculos con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa.

¿Quién está al mando de Sinaloa ahora?

Con la salida de Rocha, el Congreso local designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Ella es una figura muy cercana al grupo político de Rocha y su formación viene del Trabajo Social y la gestión pública.

Su trayectoria incluye trabajo con infancias indígenas y seguridad con perspectiva de género.

“Meserita de lonchería": Las polémicas frases de Rocha Moya a mujeres y personas con discapacidadhttps://t.co/tv1iCZNOa1 pic.twitter.com/K80u5V3j06 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2026

PAN pediría al Senado intervenir en Sinaloa

Acción Nacional presiona para que se evalúe de inmediato si Sinaloa aún tiene la capacidad de autogobernarse. Mencionaron que si el crimen organizado ayudó a poner al gobernador, entonces la estructura actual está viciada.

Para la oposición, es vergonzoso que las pruebas de narcopolítica lleguen desde Estados Unidos antes que de las fiscalías mexicanas, lo que confirma que el control local se perdió hace mucho.

La desaparición de poderes es una medida que se ha usado muy pocas veces en la historia moderna de México, pero el nivel de los señalamientos contra Rocha, que incluyen reuniones directas con "Los Chapitos", ha llevado la discusión a un punto crítico.