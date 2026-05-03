¿Defender lo indefendible? Hijo de AMLO, José Ramón López Beltrán, lanza mensaje de apoyo a la 4T tras acusaciones de EU contra miembros de Morena

¿Van a defender lo indefendible? Unos días después de que el Fiscal de Nueva York, Jay Clayton, soltara una fuerte acusación contra el gobierno de Morena en Sinaloa, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizó sus redes para defender a la Cuarta Transformación de todos los señalamientos.

En un largo mensaje, el hijo de AMLO aseguró que las "presiones desde fuera" son el costo de cambiar un sistema corrupto, aunque evitó tocar el tema que tiene a Morena contra las cuerdas: la alianza con el narco.

La Cuarta Transformación de la vida pública de México continúa y avanza de la mano del pueblo. Y eso incomoda a una minoría rapaz que ya hace rato perdió el poder político, pero aún conserva poder económico.



Es el costo natural de cambiar de raíz un sistema que durante décadas… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) May 3, 2026

La 4T incomoda a una minoría

Para José Ramón, el partido de Morena "incomoda a una minoría rapaz". En su mensaje, sostiene que México no es un país subordinado y que las narrativas externas, como la acusación de narcopolítica, son intentos de poderes hegemónicos por influir mediante la desinformación.

Mientras la justicia estadounidense habla de conspiración criminal, el discurso de López Beltrán se enfoca en la soberanía nacional y en que el poder ahora "responde a la mayoría".

¿Morena es la consolidación de un "cambio profundo"?

López Beltrán mencionó que el gobierno actual es la consolidación de un cambio profundo. Sin embargo, este "cambio profundo" ahora enfrenta señalmientos internacionales bastante graves.

Para el hijo de AMLO, el respaldo del pueblo sigue creciendo y el modelo de país es lo que está en juego. Pero para los fiscales en Nueva York, lo que está en juego es la desarticulación de una red de corrupción que, según ellos, fue fundamental para que el Cártel de Sinaloa se expandiera sin obstáculos oficiales.

¿Las acusaciones de EU son el costo de "cambiar de raíz"?

"Por eso hay ruido", justifica José Ramón, atribuyendo las críticas a una resistencia interna y externa. Lo cierto es que el "ruido" al que se refiere tiene carácter de acusación criminal internacional. Defender la gestión de Morena en este momento implica ignorar una lista de delitos que van desde la importación de drogas mortales hasta el uso de ametralladoras.

Mientras la 4T cierra filas bajo el lema "con el pueblo", la justicia norteamericana espera que los señalados rindan cuentas en un tribunal.

🚨 “El gobernador ( Rocha Moya ) entregó por completo el estado”



“Las nueve posiciones más importantes del estado ( Sinaloa ) las decidió el crimen organizado”



“Es un narcopartido, eso es lo que es Morena”



Esto lo que me explicó @palomaSnchez



Link entrevista completa… pic.twitter.com/FYVqYtdo55 — Irving (@IrvingPineda) May 2, 2026

El "maestro" Rocha y la lista negra de la DEA

El Departamento de Justicia de EU sostiene que el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, usaron sus cargos para cuidar los cargamentos de "Los Chapitos".

Se les señala por recibir millones de dólares a cambio de permitir el flujo de fentanilo, cocaína y armas de guerra.

Funcionarios de Morena en la mira por crímenes graves

La lista de señalados por Estados Unidos parece una nómina del gobierno estatal de Sinaloa. Entre los diez nombres destacan jefes policiales como Juan Valenzuela Millán, acusado incluso por la muerte de una fuente de la DEA, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad.

Mientras en el mensaje de apoyo de la 4T se pide "más democracia y participación", en Nueva York se lee un expediente que detalla cómo estos funcionarios presuntamente traicionaron la confianza pública para servir a una organización considerada terrorista por Estados Unidos.