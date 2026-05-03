En medio de acusaciones contra Rocha Moya, Morena elige a Ariadna Montiel como nueva dirigente

Hoy 3 de mayo de 2026, el partido Morena realiza su Consejo Nacional Extraordinario para elegir a nuevo dirigente del movimiento, en medio de acusaciones contra gobernadores y políticos como Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia acusado por Estados Unidos de narcotráfico.

Protestas en el WTC: exigen transparencia en encuestas de Morena

En este contexto, los propios militantes de Morena se concentraron a las afueras del World Trade Center (WTC) en la Ciudad de México (CDMX), donde tendrá lugar el Consejo del partido donde eligieron a Ariadna montiel como nueva dirigente. A las afueras, simparizantes exigen a la dirigencia que transparente las encuestas para elegir nuevos coordinadores.

Dulce Vázquez, militante de Morena, expresó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias, llevó varias mantas impresas con frases como “no a la reelección”, así como para exigir “piso parejo” a quienes aspiran a una candidatura de elección popular que renuncien antes a sus cargos públicos.

Críticas a Sergio Mayer por su licencia y participación en reality shows

Sobre el caso de Sergio Mayer, diputado de Morena, quien fue duramente criticado por pedir licencia y salir a concursar a un reality show, Vázquez recordó que “él no participó en ninguna encuesta para ser candidato. No salió beneficiado por las tómbolas y de repente vemos que es diputado”.

Por ello, la militante pide que los congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional sean transparentes con las encuestas, ya que hasta ahora no saben el tipo de preguntas que se harán en las más de 7 mil distintas encuestas para elegir coordinadores en procesos internos.

Morena arranca Congreso en medio de la tormenta...



Desde el World Trade Center, inicia el Congreso Nacional de @PartidoMorenaMx con la mira en 2027, pero bajo fuerte presión política.



Ariadna Montiel asumiría la dirigencia nacional, mientras crecen tensiones por alianzas y… pic.twitter.com/Kn7fUjCzHl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Caso Rocha Moya: una prueba de fuego para Morena

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, afirmó que Rubén Rocha Moya es su amigo y él no niega a sus amigos y reconoce que la decisión de que haya pedido licencia habla bien de él para ponerse a disposición de las autoridades. No obstante, reconoce que estos señalamientos dañan al partido.

La militante de Morena, @Dolores_PL, dice que su partido "no compra la narrativa de Estados Unidos de que son un narcopartido" y dice que Trump es el verdadero dirigente del PAN.



También comentó que Rocha Moya "está rindiendo cuentas".



Vía @ilselorenatrejo… pic.twitter.com/KQZnVnCbO6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Mientras que Waldo Fernández, senador morenista por Nuevo León, destaca que las acusaciones contra Rocha Moya pasarán, ya que el partido tiene la fuerza para resistir estos embates.

En tanto que Dolores Padierna, considera que dichas acusaciones sólo son una narrativa de Estados Unidos y asegura que Rocha Moya "está rindiendo cuentas". Acusó que Donald Trump es quien dirige al Partido Acción Nacional (PAN), ya que "aquí no tienen dirigentes".

En tanto que funcionarios cercanos a Marcelo Ebrard presentaron su renuncia para participar en las encuestas de Morena que definirán las futuras candidaturas de elección popular.

Héctor Ochoa, congresista cihuahuense de Morena, y exdirector general de la Agenda 2030 en la Secretaría de Economía, dejó su cargo debido a que busca ser candidato morenista.

Ante la sombra de Rubén Rocha Moya, Ochoa destacó que el gobernador de Sinaloa pidió licencia “y vamos a ver qué deparan esas investigaciones".

Otros dirigentes destacan que estas acusaciones serán una prueba de fuego para las elecciones de 2027, donde se pondrán en juego varias gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.

