¿Rubén Rocha Moya tiene fuero? Arturo Zaldívar explica el proceso en Sinaloa

El viernes, Rubén Rocha Moya solicitó una licencia como gobernador de Sinaloa en medio de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, sin embargo, el coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar explicó si tiene o no fuero.

El Congreso de Sinaloa aprobó durante la mañana del sábado conceder licencia Rocha Moya, el cual será sustituido en el cargo por Yeraline Bonilla Valverde. De inmediato, opositores aseguraron que a pesar de la licencia, esto le permite a Rocha Moya tener fuero.

Sin embargo, Arturo Zaldívar explicó a través de redes sociales que el proceso avalado en el Congreso de Sinaloa no significa que Rubén Rocha Moya tenga fuero, sin embargo, el cargo que tiene sí.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

¿Rubén Rocha Moya puede ser detenido?

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que aunque esta garantía les evitaba ser detenidos penalmente, quien obtiene una licencia y no ejerce la función de gobernador puede ser detenida como cualquier persona porque ya no cuenta con la inmunudad procesal.

En años recientes, varios gobernadores han sido detenidos luego de solicitar licencia al cargo, varios de ellos acusados de peculado o nexos con el crimen organizado. Tal es el caso de

Gobernadores que han sido acusados por EU y detenidos por nexos con el narco

Tomás Yarrington fue uno de los gobernadores acusado de aceptar sobornos del crimen organizado para facilitar el tráfico de droga durante su gobierno. Fue le gobierno de Estados Unidos quien lo acusó y lo detuvo cuando intentaba fugarse con documentos apócrifos en 2017 en Italia.

Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia para separarse de su cargo como gobernador de Veracruz el 12 de octubre de 2016, a unos meses de concluir su mandato, luego de ser acusado por peculado.