Recula Morena y quita candado en gasto de publicidad a estados

Mete reversa Morena, quita candado en gasto de publicidad a los estados que se estableció en la Ley General de Comunicación Social, que forma parte del Plan B y que es parte de controversias presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen fue aprobado en la Comisión de Gobernación y pasara este miércoles al pleno de la Cámara de Diputados. El PAN voto en abstención.

A propuesta de Morena el dictamen elimina el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que impuso que las entidades federativas estarían obligadas a tener un tope de 0.1 por ciento de su presupuesto para su programa anual de comunicación social.

Dicho porcentaje de límite en el gasto de campañas de comunicación social solo estará vigente para los entes públicos.

Con esta derogación las entidades federativas podrán disponer de recursos de manera libre y sin restricciones

Esto dice actualmente la Ley de General de Comunicación Social:

“El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente. En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Y este es el texto que Morena propone dejar sin efecto:

“En las Entidades Federativas, el límite de gasto que se haga en Comunicación Social a que refiere este artículo deberá estar homologado con lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Está programado que este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados discuta y someta a votación la reforma propuesta por Morena.

Prevén que los diputados del PRI den su respaldo, como lo hizo en la Comisión de Gobernación.