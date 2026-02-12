Senado ratifica a embajadoras de México en Belice y Guatemala

El Senado de la República ratificó por unanimidad los nombramientos de Ana Luisa Vallejo Barba y Luz Elena Baños Rivas como embajadoras de México en Belice y Guatemala, respectivamente. Las propuestas fueron enviadas por la titular del Ejecutivo Federal.

Durante la sesión del Pleno, Vallejo Barba fue avalada con 113 votos a favor, mientras que Baños Rivas obtuvo 104 votos. Tras la aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, les tomó la protesta de ley para que asuman formalmente sus funciones diplomáticas.

Nombramientos en un contexto regional estratégico

Las designaciones se dan en un momento relevante para la política exterior mexicana en la región, marcada por desafíos en materia de migración, seguridad fronteriza y cooperación para el desarrollo. Estos temas forman parte central de la relación de México con países de Centroamérica y el Caribe.

La representación diplomática en Belice y Guatemala cobra especial importancia ante la dinámica regional y los retos compartidos entre las naciones.

Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión de trabajo con las embajadoras Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo quienes fueron nombradas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como próximas embajadoras de México en Guatemala y Belice.

Trayectoria de Ana Luisa Vallejo Barba

Ana Luisa Vallejo Barba es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una Maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y un posgrado en Diplomacia por la Universidad de Oxford.

Dentro del Servicio Exterior Mexicano, se ha desempeñado como titular de la Sección Consular de la Embajada de México en Perú; jefa de Cancillería en la Embajada de México en Bolivia; cónsul adscrita en el Consulado General de México en Río de Janeiro; y Cónsul General de México en San Francisco, California, donde destacó por la coordinación y modernización de los servicios consulares.

Experiencia diplomática de Luz Elena Baños Rivas

Por su parte, Luz Elena Baños Rivas es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Posee una Maestría en International Service por la American University y una Maestría en Defensa y Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 1 de diciembre de 1986. Entre sus cargos previos destacan la representación permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la asesoría en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Democracia.

También fue jefa de Cancillería en la Embajada de México en Guatemala; jefa de Cancillería con concurrencias ante Mongolia y la República Popular Democrática de Corea; y consejera de Asuntos Económicos y Prensa en la Embajada de México en Italia.

Con la ratificación del Senado, ambas diplomáticas asumirán la responsabilidad de fortalecer los vínculos bilaterales de México con Belice y Guatemala en un entorno regional de alta relevancia estratégica.