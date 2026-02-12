¿Vas por la visa? Estos son los únicos dispositivos que SÍ puedes llevar a la entrevista

Si ya casi es tu entrevista para tramitar la visa americana en México, debes considerar un detalle clave que podría marcar la diferencia entre ingresar sin problemas o quedarte fuera a la hora de hacer tu trámite, en Fuerza Informativa Azteca te detallamos los dispositivos electrónicos que puedes llevas contigo.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en México recordó que existe una estricta política de seguridad acerca de los objetos permitidos durante la entrevista consular, información que ha generado gran interés entre aquellos que buscan obtener o renovar su visa americana. La advertencia fue difundida a través de sus canales oficiales, incluido su perfil verificado en su cuenta de “X”, antes Twitter.

¿Qué dispositivos electrónicos sí están permitidos en tu entrevista por visa americana?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, los solicitantes de visa solo pueden ingresar con dispositivos electrónicos pequeños, es decir, aquellos más pequeños que una computadora portátil.

Hoy en día, puedes presentarte a tu entrevista

consular en la Embajada de Estados Unidos en

México con ciertos dispositivos electrónicos.

🔹 Dispositivos permitidos: La política se

aplica específicamente a dispositivos

electrónicos más pequeños que una

🔹 Dispositivos permitidos: La política se aplica específicamente a dispositivos electrónicos más pequeños que una computadora portátil, como:

Dispositivos permitidos en entrevista consular para visa americana

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos la lista completa de dispositivos electrónicos con los que puedes presentarte a tu entrevista consular en la Embajada de Estados Unidos en México:

Teléfonos celulares



Relojes inteligentes (smartwatches).

Cabe señalar que estos aparatos deben permanecer completamente apagados durante toda la estancia dentro de las instalaciones consulares. Debes considerar que solamente podrán encenderse si un empleado de la embajada lo indica expresamente.

¿Qué dispositivos NO puedes llevar a la entrevista de la visa?

Aunque no se detalló en el aviso más reciente, la política de seguridad consular establece que no está permitido ingresar con:

Computadoras portátiles



Tabletas electrónicas



Cámaras fotográficas o de video



Audífonos grandes



Memorias USB



Baterías externas



Cualquier otro dispositivo electrónico de mayor tamaño.

Cabe decir que en la mayoría de los casos, la Embajada no ofrece servicio de resguardo, por lo que llevar estos objetos podría impedirte el acceso.

¿Por qué hay restricciones en la Embajada de Estados Unidos en México?

Cabe recordar que estas medidas forman parte de los protocolos de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, aplicados en todas sus representaciones diplomáticas alrededor del mundo. esto con el objetivo de proteger a los solicitantes, al personal consular y la información sensible.

Recomendaciones antes de tu cita consular

Lleva solo lo indispensable



Documentos, identificación y comprobantes



Evita mochilas grandes o bolsas voluminosas.



Revisa con anticipación las redes oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México .



. Llega con tiempo suficiente para pasar los filtros de seguridad.

La entrevista consular de la visa americana es un paso clave en tu trámite; ¿Y tú, ya revisaste todo lo que puedes, y no puedes, llevar para evitar contratiempos innecesarios?

