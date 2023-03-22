Expone Córdova en Estados Unidos riesgos del Plan B

Como parte de su gira por Estados Unidos, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso "algunas de las afectaciones más graves a la democracia en México contenidas en el Plan B", informó el instituto en un comunicado.

El consejero presidente del INE participó en una mesa redonda organizada por el Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) institución dirigida por John J. Hamre quien trabajó en el Departamento de Defensa y quien durtante una década como miembro del personal profesional del Comité de Servicios Armados del Senado, se lee en la página oficial.

El comunicado del INE detalla que Lorenzo Córdova habló con el organismo de la erosión de la autonomía e independencia de los órganos electorales; el desmantelamiento de la estructura profesional electoral y la eliminación de 300 juntas distritales que serán reemplazadas "por una simple oficina operativa".

Lorenzo Córova, quien termina su gestión el 3 de abril, realiza una visita a Washington y Nueva York

También se reunió con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. "Córdova señaló que uno de los principales problemas de la democracia en el Mundo es la tentación del autoritrismo en el ejercicio del poder".

Según el comunicado, Nichols mostró interés por el proceso de selección de cuatro consejerías del INE, "a lo que Consejero Presidente precisó que desde 2014 han sido diferentes legislaturas las que han designado a los consejeros con el mismo proceso que se emplea actualmente".