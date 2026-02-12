¿De qué habló la presidenta Sheinbaum? Mañanera hoy jueves 12 de febrero desde Palacio Nacional

Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.

Para este lunes, la conferencia mañanera se llevará a cabo desde la Cineteca Nacional de Chapultepec, a las 8 de la mañana.