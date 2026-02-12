¿De qué habló la presidenta Sheinbaum? Mañanera hoy jueves 12 de febrero desde Palacio Nacional
Sigue el minuto a minuto de la Mañanera Sheinbaum de este jueves 12 de febrero, donde se espera que la presidenta siga hablando sobre el tema del sarampión en el país.
Este jueves 12 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum continúa su agenda informativa desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Se espera que la presidenta sea cuestionada sobre los casos de sarampión en el país, así como las vacunas. En Fuerza Informativa Azteca seguimos la cobertura en tiempo real.
Mañanera Sheinbaum hoy 12 de febrero: ¿Qué dijo sobre el sarampión en México? Y otros temas
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
Usualmente, la conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.
Para este lunes, la conferencia mañanera se llevará a cabo desde la Cineteca Nacional de Chapultepec, a las 8 de la mañana.