VIDEO: ¡Se enfrascan! Layda Sansores llama “cobarde e hipócrita” a Monreal

La confrontación al interior de Morena volvió a quedar en evidencia luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores , lanzara duras críticas contra el coordinador del partido en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, a quien acusó de entrometerse en asuntos del Poder Ejecutivo y de proteger intereses ajenos al movimiento.

Durante su programa semanal Martes del Jaguar, Sansores pidió abiertamente a Monreal que se mantenga al margen de su gestión estatal y que, en lugar de opinar sobre Campeche, atienda los pendientes dentro del Poder Legislativo. Con un tono irónico, la mandataria lo exhortó a “poner orden en su propio chiquero” y señaló que el legislador tiene responsabilidades que, a su juicio, no está atendiendo.

Sansores acusa a Monreal de proteger a “Alito” Moreno

La gobernadora fue más allá al acusar al diputado federal de mantener una relación cercana con Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, a quien —dijo— Monreal habría respaldado y protegido políticamente. Según Sansores, este tipo de conductas son las que realmente dañan al movimiento de la Cuarta Transformación.

En su mensaje, la mandataria campechana también recordó episodios del pasado reciente, asegurando que durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Monreal habría tenido actitudes que, de manera indirecta, afectaban el proyecto político, a través de críticas veladas y comentarios que calificó como “sutilmente agresivos”.

Layda Sansores insistió en que su postura no es un ataque personal, sino una defensa del principio de división de poderes. Subrayó que, así como ella no interviene en las decisiones del Congreso, espera el mismo respeto hacia su papel como titular del Ejecutivo estatal.

Monreal llama a la unidad y evita escalar el conflicto

Horas después, Ricardo Monreal respondió a los señalamientos con un mensaje conciliador. En conferencia de prensa, el legislador pidió bajar el tono de la confrontación y aseguró que no es momento de provocar divisiones internas, en un contexto donde Morena enfrenta diversos retos políticos.

El coordinador parlamentario señaló que el partido necesita cohesión y reflexión, no enfrentamientos públicos que puedan debilitar al movimiento ni afectar la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reiteró su respeto tanto a la gobernadora como al gobierno de Campeche y negó cualquier intención de confrontación.

Monreal descartó además que exista una ruptura con Sansores y afirmó que no participará en disputas que, dijo, no benefician ni al partido ni al país. “Para que haya ruptura se necesitan dos, y yo no le entro a eso”, expresó, al tiempo que insistió en su mensaje de “amor y paz” hacia los campechanos.

El intercambio de declaraciones refleja las tensiones internas que persisten dentro de Morena, en momentos en que el partido busca proyectar unidad rumbo a los próximos retos legislativos y de gobierno.