Tras altos niveles de contaminación así queda el Hoy No Circula del jueves 12 de febrero

Luego de que este miércoles se registraran altos niveles de contaminación en el Valle de México, muchas personas se preguntan cómo operará el programa Hoy No Circula este jueves 12 de febrero de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México.

A las 18:00 horas se alcanzaron 156 puntos de ozono en la alcaldía Coyoacán, nivel que encendió las alertas ambientales . Sin embargo, debido a la presencia de vientos y un incremento en la nubosidad, los contaminantes comenzaron a dispersarse rápidamente.

Por esta razón, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó no activar la Fase 1 de contingencia ambiental, ya que los pronósticos meteorológicos para este jueves anticipan mejores condiciones para la dispersión de contaminantes.

¿Qué autos no circulan este jueves 12 de febrero?

Al no activarse contingencia ambiental , el programa Hoy No Circula opera de manera normal en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Este jueves 12 de febrero de 2026 no circulan los vehículos con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Podrán circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Es importante recordar que las restricciones aplican tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios del Estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, entre otros que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

🚗⚡ ¿Tu auto es eléctrico o híbrido?

🟢 Obtén tu holograma “E” sin costo.

🔁 ¿Vence pronto? Renueva en el mes de término.

🏢 Ahora en Centros de Verificación.

📅 Cita: https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/mirrD76Z9v — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) February 5, 2026

¿Por qué no se activó contingencia ambiental?

Aunque los 156 puntos de ozono registrados en Coyoacán superaron el umbral de calidad del aire considerado como “malo”, la CAMe evaluó que las condiciones atmosféricas mejoraron durante la noche.

La presencia de vientos más intensos y mayor nubosidad favoreció la dispersión de contaminantes, reduciendo el riesgo de que se mantuvieran concentraciones elevadas durante este jueves.

Además, los modelos meteorológicos indican que continuará la ventilación en la atmósfera, lo que disminuye la probabilidad de alcanzar nuevamente niveles críticos.

14:00 horas#ÍndiceAIREYSALUD#CalidadDelAire MALA: en la #CDMX y zona conurbada

Recomendaciones:

Grupo Sensibles: evitar actividades físicas tanto moderadas como vigorosas al aire libre

Resto de la población: reducir actividades físicas vigorosas al aire libre.#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 11, 2026

Recomendaciones ante mala calidad del aire en la CDMX

Aunque no hay contingencia ambiental activa, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades físicas intensas al aire libre en horas de mayor radiación solar

Mantenerse informado sobre la calidad del aire

Reducir el uso del automóvil si es posible

Afinar vehículos y verificar que cumplan con la normativa

La vigilancia ambiental se mantiene activa en el Valle de México para monitorear cualquier cambio en las condiciones atmosféricas.