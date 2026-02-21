Esto es lo que se sabe del motín en la prisión de Canaleta, Cuba; habría varios muertos

Organizaciones independientes de derechos humanos denunciaron un supuesto motín en la prisión de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, Cuba, ocurrido el 18 de febrero, en medio de crecientes tensiones dentro del sistema penitenciario del país.

De acuerdo con los reportes preliminares difundidos por activistas y observatorios carcelarios, la protesta habría dejado varios muertos y heridos, aunque las cifras aún no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

La represión en la prisión de #Canaletas #Cuba deja varias víctimas.



🔴 Jorge Archival Castillo figura entre los fallecidos.



🔴 También ha muerto un joven conocido como “El Chino de Baraguá”.



⚠️ Giancarlo, de 20 años, inició la protesta por hambre, fue brutalmente golpeado y… pic.twitter.com/HyQ6fjT50i — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) February 20, 2026

Las autoridades cubanas reconocieron disturbios en el penal y aseguraron que el orden fue restablecido, pero hasta ahora no han detallado el número de víctimas ni las condiciones exactas en las que se desarrollaron los hechos.

Organizaciones denuncian muertos y represión

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y la organización Prisoners Defenders informaron que el motín se originó tras denuncias de golpizas, falta de alimentos y condiciones consideradas inhumanas dentro del penal de alta seguridad.

Según estos reportes, algunos reclusos comenzaron una protesta que escaló en violencia tras la intervención de fuerzas de seguridad.

Diversas versiones señalan que el operativo de control incluyó el uso de gas pimienta, balas de goma y agresiones físicas . Algunas fuentes hablan de entre varios fallecidos, aunque esas cifras siguen en proceso de verificación independiente.

🚨 ¿Cómo y cuándo se originó el #motín en la prisión de Canaleta de Ciego de Ávila #Cuba ?



Ayer, día 18 de febrero, alrededor de las 3:40 pm, comenzó una protesta dentro del penal por las golpizas ordenadas por el jefe de cárceles Noel Morales, la falta de alimentos y los tratos… pic.twitter.com/FvejAYkxsG — Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) February 19, 2026

Gobierno reconoce disturbios pero no precisa cifras

El Ministerio del Interior cubano confirmó que hubo un motín en la prisión de Canaleta y sostuvo que la situación fue controlada “con racionalidad y determinación”.

Sin embargo, no ha ofrecido información oficial sobre el número de muertos o heridos, ni ha respondido públicamente a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

El silencio sobre las cifras ha generado cuestionamientos entre familiares de internos y organizaciones internacionales que exigen transparencia.

Cuba 🇨🇺 | Nos preocupan los reportes de graves abusos de fuerzas de seguridad tras un motín en la prisión de Canaleta.



Las autoridades deben poner fin al uso excesivo de la fuerza y adoptar medidas inmediatas para prevenir nuevos abusos contra las personas bajo custodia. — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) February 20, 2026

Denuncias constantes en cárceles cubanas

La prisión de Canaleta ha sido señalada en múltiples ocasiones por organizaciones de derechos humanos por presuntas condiciones de hacinamiento, escasez de alimentos y atención médica limitada.

En los últimos años, distintos informes han advertido sobre el deterioro del sistema penitenciario en Cuba y la falta de acceso independiente para verificar denuncias dentro de los centros de reclusión.

Hasta el momento, la información sobre lo ocurrido en Ciego de Ávila continúa en desarrollo, mientras organizaciones piden esclarecer si el motín dejó víctimas fatales y bajo qué circunstancias.