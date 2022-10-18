Niega Movimiento Ciudadano falta de respeto a titular de la Sedena

Ciudad de México. El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, negó haber faltado de respeto al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, como para motivar o ser el causante de la cancelación del encuentro que sostendrían este martes en las instalaciones de la Secretaría.

En su cuenta de Twitter, el legislador publicó una carta que el pasado11 de octubre envío al General Secretario de la Sedena, en la que manifiesta su desacuerdo personal y el de su bancada por el formato de la reunión y que este no fuera un ejercicio abierto y transparente ante un tema de intereses nacional como es el hackeo que sufrió esa institución y el riesgo que ello representa.

No obstante, en la misma misiva, Sergio Barrera dijo que acudiría al encuentro.

Mi visión y la de mi @BancadaNaranjaD es construir en diálogo democrático, conscientes de nuestra soberanía como Legislativo y con respeto al Ejecutivo y nuestras FFAA.



Aquí la carta de referencia, para que la opinión pública formule su propio criterio. pic.twitter.com/vOQYoHDJdr — Checo Barrera (@ChecoBarrera) October 17, 2022

“No omito mencionarle que acepte acudir a la reunión del próximo18 de octubre sin dudarlo, ya que considero que no podemos dejar pasar más tiempo para afrontar esos temas de relevancia nacional, y que sin importante el lugar donde la celebremos esta reunión tenemos que trabajar para lograr soluciones a estos problemas”, posteó.

El diputado de Movimiento Ciudadano, también señaló que el encuentro sería una excelente oportunidad, “para abrir el dialogo entre la Secretaria de la Defensa Nacional y el Congreso de la Unión a través de la Comisión de Defensa Nacional, así como para aprovechar la coyuntura para hablar de las preocupaciones y retos que se vienen en el futuro próximo en ciberseguridad, además, de escuchar sus explicaciones para mejorar tras el incidente en cuestión.