MC señala a Andy López Beltrán por aspirar a candidatura a diputado federal tras graves acusaciones en su contra

Movimiento Ciudadano elevó sus críticas contra Andy López Beltrán y cuestionó que el hijo del expresidente AMLO busque el voto en Tabasco mientras persisten señalamientos en su contra.

El nuevo reproche llega días después de que MC presentó una queja ante el INE por actos anticipados de campaña de Morena.

MC vuelve a cuestionar a Andy López Beltrán

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, sostuvo que antes de pensar en solicitar el voto, Andy López Beltrán tendría que responder por las acusaciones que pesan sobre él y aclarar las dudas relacionadas con sus actividades.

“Primero debería aclarar todas las sospechas que pesan sobre él, todas las acusaciones que hay de su presunto involucramiento con el crimen organizado para después quitarse la careta y tener vergüenza de ir a pedir el voto", inició.

"No se puede llevar una doble vida en la política. Un día lo vemos en los restaurantes de lujo y al otro día lo vemos caminando en calles y zonas deprimidas del estado de Tabasco. Ahí no hay congruencia, no hay consistencia, y si no hay eso, no hay futuro”, agregó el coordinador de MC en el Senado.

Clemente Castañeda (@ClementeCH), coordinador de @MovCiudadanoMX en el Senado, arremetió contra Andy López Beltrán y sostuvo que, antes de buscar una diputación federal, debe aclarar los señalamientos y acusaciones que pesan en su contra.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/hDzK71Yox3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

Movimiento Ciudadano presentó queja ante el INE

El pasado 31 de agosto, Movimiento Ciudadano presentó ante el Instituto Nacional Electoral una queja por presuntos actos anticipados de campaña. Entre los nombres señalados por el partido se encuentra precisamente Andy López Beltrán, a quien se le acusó de realizar actividades en Tabasco antes del inicio del proceso electoral.

Para MC, el caso forma parte de una estrategia que Morena estaría desarrollando con anticipación para posicionar a distintos perfiles de cara a los próximos comicios.

La denuncia busca que el INE revise las actividades señaladas y determine si constituyen actos anticipados de campaña o si existe alguna responsabilidad electoral.

