Muere un competidor del maratón des Sables, en Marruecos

Los organizadores del maratón des Sables anunciaron la muerte de un competidor el lunes 4 de octubre por la noche. El trágico suceso ocurrió durante la segunda etapa del evento de ultramaratón celebrado en la parte marroquí del desierto del Sahara.

Los organizadores revelaron en un comunicado que un participante francés, cuyo anonimato se conserva, sufrió un paro cardíaco en las dunas de Merzouga.

"Esta tarde a las 17:00 GMT, un participante francés de la 35ª Marathon des Sables sufrió un desmayo en las dunas de Merzouga", se lee en el comunicado.

Stage 2 💪🏻



Today, the runners will have to cover the same distance as yesterday, 32.5 km. They will have the opportunity to cross the mythical dunes of Merzouga for 13km 🏜



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"El hombre, que tenía poco más de cincuenta años y había cumplido con todos los requisitos médicos para la carrera, había completado con éxito la primera etapa sin necesidad de asistencia médica".

"Después de su colapso, fue rescatado inmediatamente por otros dos competidores que también son médicos, quienes activaron el botón SOS en su baliza e iniciaron con el protocolo de masaje cardíaco".

"El Director Médico del evento llegó al lugar en minutos en helicóptero y tomó el relevo de los participantes. Después de cuarenta y cinco minutos de reanimación, el equipo médico tuvo que declararlo muerto".

Los organizadores también confirmaron que la carrera, que finaliza el viernes 8 de octubre, continuará según lo previsto, con la tercera etapa iniciando el día martes 5 de octubre.

"Con el fin de respetar a todas las personas que se han preparado para esta aventura, la plantilla ha decidido continuar la carrera. Se guardará un minuto de silencio antes del inicio de la tercera etapa", agregó.

Continuar la aventura también será una forma de rendir homenaje a este 'hermano de las arenas'.

Fallece un corredor en la Marathon des Sables por un paro cardiaco 🖤 https://t.co/drUrouddOh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 4, 2021

Maratón des Sables

El maratón des Sables (francés para maraton de las arenas) es un ultramaratón de seis días que recorre 251 kilómetros por el desierto del Sahara en Marruecos. Su distancia es la de seis maratones regulares. La etapa más larga tiene 91 kilómetros.

Esta carrera de varios días se celebra todos los años, a excepción de 202 debido a la pandemia por COVID-19, y es considerada como la carrera a pie más dura de la Tierra. El primer maratón des Sables comenzó en 1986.

Es una prueba de autosuficiencia por lo que cada corredor debe llevar su propio alimento, bolsa de dormir y otras herramientas. El curso está limitado a 800 participantes y el único requisito de los corredores es tener una salud robusta, la cual es revisada.

A pesar de ser la carrera más difcíl de al Tierra, solo dos personas más han fallecido durante el trayecto en años pasados.

En la edición 2021, Mohamed El Morabity, hermano del ganador de las pasadas seis ediciones Rachid El Morabity, encabeza la carrera masculina; Aziza Raji es la atleta que encabeza el ultramaratón femenino.

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