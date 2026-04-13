Henry no sobrevivió: Muere menor de dos años tras ataque incendiario en tienda de Chalco

Henry, un niño de apenas dos años de edad, murió este domingo luego de permanecer varias semanas hospitalizado por las graves quemaduras que sufrió durante un ataque incendiario ocurrido en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco, en el Estado de México.

De acuerdo con información del periodista Irving Pineda, el menor falleció alrededor de las 14:00 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde era atendido desde el pasado 22 de febrero. De acuerdo con los reportes médicos, ingresó con quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, además de severas afectaciones en las vías respiratorias, lo que obligó a que fuera sedado e intubado desde su llegada.

Henry fue atacado al interior de tienda en Chalco

Las investigaciones apuntan a que Henry resultó herido cuando un grupo de sujetos perpetró un ataque con bombas molotov al interior de una tienda en Valle de Chalco. Los agresores habrían utilizado botellas con líquido inflamable, además de rociar sustancias dentro del establecimiento y directamente contra las personas que se encontraban en el lugar.

El fuego se propagó rápidamente, dejando a varias víctimas atrapadas en medio de las llamas. Entre los lesionados también se encuentra el padre del menor, así como otra persona que estaba dentro del negocio al momento de la agresión.

Detienen a siete personas por el caso Henry

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se ha identificado la posible participación de al menos siete personas en estos hechos.

Hasta ahora, cuatro sujetos han sido detenidos y vinculados a proceso por distintos delitos, entre ellos tentativa de homicidio. Entre los implicados se encuentran Edgar “N” y Luis Antonio “N”, quienes ya enfrentan cargos formales ante un juez, así como un adolescente cuya identidad permanece bajo resguardo conforme a la ley.

Además, las autoridades confirmaron que existen órdenes de aprehensión contra otras tres personas que presuntamente también participaron en el ataque, por lo que continúan las labores de búsqueda para lograr su captura.