Lo secuestraron y le dieron una golpiza; falleció en el hospital: Muere hombre privado de la libertad y rescatan a dos adultos tras derrumbe en la ZMG

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, dejó dos hechos que movilizaron a equipos de emergencia y seguridad.

Un hombre falleció en Tonalá tras recibir una brutal golpiza semanas después de haber sido privado de la libertad; por otro lado, el derrumbe de una finca en San Juan de Dios dejó a dos adultos mayores atrapados en su propio domicilio.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida en las instalaciones de la Cruz Verde El Rosario en #Tonalá después de ser golpeado, autoridades ya indagan el caso.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



Más detalles en https://t.co/tcaSAAYqhK #AztecaDigital… pic.twitter.com/cKbhgjwS5f — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 9, 2026

Hombre fallece tras haber sido secuestrado

Un hombre perdió la vida dentro de la Cruz Verde El Rosario, ubicada en el municipio de Tonalá, por la gravedad de las heridas causadas por una agresión física.

La víctima fue traslada a la institución de salud por sus propios familiares al percatarse de que su estado de salud empeoraba, pero los médicos ya no pudieron salvarle la vida.

La víctima habría sido secuestrada en Zapopan

Según con los reportes preliminares sobre el caso, el afectado presuntamente fue privado de su libertad hace un mes en el municipio de Zapopan.

Se dijo que sus secuestradores lo liberaron hace aproximadamente dos semanas, pero el daño de los traumatismos acumulados le provocó la muerte días después de regresar con su familia.

Fiscalía inicia investigaciones por el homicidio

A la Cruz Verde llegó personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco para obtener datos de los sucedido.

Los agentes de investigación iniciaron los peritajes correspondientes y la apertura de la carpeta de investigación con el fin de dar con los responsables del secuestro y la golpiza fatal.

🔴#IMPORTANTE | Parte de una vivienda se derrumbó en la colonia San Juan de Dios en el municipio de #Guadalajara, dos personas de la tercera edad quedaron atrapadas en la parte posterior de la vivienda.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



Más detalles en… pic.twitter.com/sCTtNaYbla — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 9, 2026

Se derrumba fachada de vivienda en San Juan de Dios

En un hecho diferente dentro del municipio de Guadalajara, una emergencia movilizó a los bomberos en el cruce de las calles Jarauta y Josefa Ortiz de Domínguez.

La estructura del frente de una casa colapsó, cayendo sobre el cancel principal y bloqueando la salida del inmueble.

Rescatan a dos adultos mayores ilesos tras el colapso

A pesar a que las primeras llamadas a los números de emergencia alertaban sobre personas bajo los escombros, Protección Civil aclaró la situación al llegar.

Los dos adultos mayores estaban en la parte de atrás de la casa al momento del derrumbe.

Aunque no sufrieron heridas, no podían salir a la calle por el montón de escombros en la entrada.

Los paramédicos los revisaron y confirmaron que resultaron ilesos tras el incidente.